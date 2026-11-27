Tym razem chodzi o śledztwo związane z wykorzystaniem systemu Pegasus i dostępem byłego ministra sprawiedliwości do materiałów objętych tajemnicą. Wniosek trafił w piątek, 27 listopada, do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Według Prokuratury Krajowej zgromadzony materiał pozwala na przyjęcie „uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez Zbigniewa Ziobro dwóch czynów zabronionych”.

Śledczy zarzucają byłemu ministrowi przekroczenie uprawnień oraz naruszenie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych. Sprawa dotyczy między innymi materiałów uzyskanych podczas kontroli operacyjnej prowadzonej z wykorzystaniem Pegasusa.

– Stworzono dla niego specjalne stanowisko – powiedział Waldemar Żurek, wyjaśniając okoliczności udostępnienia Ziobrze materiałów z kontroli operacyjnej.

Według prokuratury w 2020 roku ówczesny minister miał zapoznać się z niejawnymi informacjami dotyczącymi postępowania, w którym sam posiadał status pokrzywdzonego. Śledczy twierdzą, że materiały zawierały również informacje objęte tajemnicą obrończą.

Prokuratura zarzuca ponadto Ziobrze przechowywanie w swoim mieszkaniu w Warszawie dokumentu oznaczonego klauzulą „poufne”. Rzecznik Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak poinformowała, że zgromadzony materiał dowodowy „stwarza duże prawdopodobieństwo popełnienia przez Zbigniewa Ziobro przestępstw opisanych we wniosku”.

W uzasadnieniu żądania tymczasowego aresztowania śledczy powołują się również na pobyt byłego ministra w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura twierdzi, że Ziobro ukrywa się przed polskim wymiarem sprawiedliwości w związku z odrębnym śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

W tej sprawie polskie władze wystąpiły już do USA o jego aresztowanie i ekstradycję.