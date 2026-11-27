Atak wykryto 11 listopada. Początkowo Autopay informował o nieuprawnionym dostępie do części infrastruktury i danych dotyczących płatności. Teraz portal Niebezpiecznik ujawnił, że w wiadomości skierowanej do jednego z klientów operator potwierdził możliwość dostępu sprawcy do pełnych danych karty.

– Do tej pory nie potwierdziliśmy skopiowania czy wykorzystania danych – zastrzegła spółka, podkreślając jednocześnie, że nie może tego całkowicie wykluczyć.

Zagrożenie jest poważne, ponieważ przejęcie kompletu informacji o karcie może umożliwić przestępcom dokonywanie nieautoryzowanych płatności w internecie.

– Jeśli wyciekł komplet danych dotyczących konkretnej karty [...] to może on dokonywać płatności na konto właściciela karty – ostrzegł w rozmowie z PAP ekspert cyberbezpieczeństwa Krzysztof Smaga.

Banki rozpoczęły działania zabezpieczające. Część instytucji prewencyjnie zastrzega zagrożone karty i wydaje nowe. mBank zdecydował się natomiast na blokowanie transakcji internetowych niewymagających dodatkowego uwierzytelnienia 3D Secure.

Autopay zapewnia, że atak nie objął loginów ani haseł do bankowości internetowej. Incydent zgłoszono policji, Urzędowi Ochrony Danych Osobowych oraz zespołowi CSIRT KNF.

Co powinni zrobić klienci? Przede wszystkim sprawdzać historię transakcji i natychmiast zgłaszać bankowi nieznane operacje. Osoby powiadomione o zagrożeniu powinny również skontaktować się ze swoim bankiem i ustalić, czy konieczna jest wymiana karty.

Komisja Nadzoru Finansowego zaznacza jednak, że sam fakt wystąpienia incydentu nie oznacza konieczności wymiany wszystkich kart używanych w Autopay.

Związek Banków Polskich ostrzega ponadto przed kolejnym niebezpieczeństwem – oszustami podszywającymi się pod banki i operatora płatności. Przestępcy mogą wykorzystywać informacje o cyberataku do wyłudzania danych osobowych, haseł i kodów autoryzacyjnych.