Jak wynika z badania, większość Ukraińców mieszkających w Polsce nie doświadcza negatywnego traktowania ze względu na narodowość, a ich integracja z polskim społeczeństwem postępuje. Tak wynika z najnowszego badania Narodowego Banku Polskiego. Ukraińcy coraz lepiej znają język polski, pracują i nawiązują trwałe relacje z Polakami. Eksperci zwracają uwagę, że napięcia nagłaśniane w debacie publicznej nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w codziennym życiu.

Z badania przeprowadzonego przez NBP w drugim kwartale 2026 roku wynika, że 60 proc. obywateli Ukrainy nie spotkało się w Polsce z nieprzyjaznymi zachowaniami na tle narodowościowym. Kolejne 19 proc. przyznaje, że podobne sytuacje występują, ale ich częstotliwość nie wzrosła. Około co piąty respondent dostrzega natomiast nasilenie negatywnych postaw.

– Generalnie Polacy i obywatele Ukrainy nie żyją osobno tylko razem. Tegoroczne badanie potwierdza, że problem istnieje przede wszystkim w przestrzeni publicznej – wskazują ekonomiści NBP w opracowaniu przygotowanym pod kierunkiem Beaty Dudek i Pawła Strzeleckiego.

Co istotne, niemal trzy czwarte ankietowanych Ukraińców deklaruje, że ma wśród Polaków osobę, do której może zwrócić się o pomoc w trudnej sytuacji.

Dane pokazują również bardzo wysoką aktywność zawodową obywateli Ukrainy. Wśród migrantów, którzy przyjechali do Polski przed rosyjską inwazją w 2022 roku, pracuje aż 93 proc. badanych. W grupie uchodźców wojennych wskaźnik zatrudnienia wynosi 75 proc.

Według szacunków NBP w Polsce przebywa obecnie około 1,5 mln migrantów z Ukrainy, a ich liczba nadal nieznacznie wzrasta.

– Na razie brak jest wyraźnych sygnałów migracji powrotnych lub zwiększonej emigracji do krajów trzecich – podkreślają autorzy raportu.

Postępuje również integracja społeczna. Ukraińcy coraz lepiej posługują się językiem polskim, częściej wykonują pracę odpowiadającą ich kwalifikacjom i stabilizują swoją sytuację materialną. Wśród osób przybyłych przed 2022 rokiem już co piąta posiada własne mieszkanie w Polsce.

Główny ekonomista „Pulsu Biznesu” Ignacy Morawski zaznacza jednak, że pozytywne wyniki badań nie oznaczają całkowitego braku napięć narodowościowych.

– Imigranci czują się w Polsce w przeważającej mierze dobrze – ocenia ekonomista.