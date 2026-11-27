Kaczyński zarzucił rządowi Donalda Tuska polityczne wykorzystywanie tragedii oraz wybiórcze prezentowanie materiału dowodowego. „Tylko ktoś całkowicie naiwny mógłby wierzyć, że to przypadek” – stwierdził lider PiS.

W piątek, 27 listopada, Prokuratura Krajowa zaprezentowała wyniki opinii przygotowanej przez 22 ekspertów z Polski i zagranicy. Według biegłych przyczyną katastrofy Tu-154M z 10 kwietnia 2010 roku był ciąg zdarzeń podczas końcowego podejścia do lądowania, obejmujący między innymi błędną ocenę wysokości, zbyt szybkie zniżanie i spóźnioną decyzję o odejściu na drugi krąg.

Eksperci utrzymują, że nie znaleźli dowodów potwierdzających eksplozję na pokładzie samolotu.

„Kolejny raz zamach smoleński jest wykorzystywany politycznie przez ludzi Tuska!”

Jarosław Kaczyński zdecydowanie zakwestionował sposób przedstawienia ustaleń.

– Kolejny raz zamach smoleński jest wykorzystywany politycznie przez ludzi Tuska! – napisał na X.

Prezes PiS zarzucił prokuraturze pomijanie istotnych ograniczeń przeprowadzonej ekspertyzy.

– Autorzy opinii nie zbadali żadnego z istotnych dowodów w sprawie (miejsca katastrofy, wraku i rejestratorów) – wskazał.

Kaczyński zwrócił również uwagę na wykorzystanie materiałów pochodzących z rosyjskiego śledztwa.

– Autorzy opinii w zasadniczej części opierają się na rosyjskich ustaleniach, choć jednocześnie sami stwierdzają, że zeznania świadków zebrane przez Rosjan sprawiają wrażenie wyreżyserowanych, a mimo to nie oceniają ich krytycznie – podkreślił.

Prokuratura potwierdziła, że biegli nie mieli bezpośredniego dostępu do wraku ani miejsca katastrofy. Zaznaczyła jednak, że analizowali zapisy rejestratorów pokładowych, dokumentację techniczną, zdjęcia, wyniki badań laboratoryjnych oraz materiały medyczno-sądowe.

„Tusk i jego ludzie wybierają jedną, mocno wątpliwą opinię”

Prezes PiS podkreślił, że przedstawione ustalenia wpisują się w narrację, która odpowiedzialność za katastrofę przypisuje polskiej załodze, pomijając możliwość rosyjskiego sprawstwa.

– Tusk i jego ludzie wybierają jedną, mocno wątpliwą opinię i w dodatku wybiórczo ją przedstawiają… pod tezę, że to nie Putin, a polscy piloci są odpowiedzialni za katastrofę – stwierdził Kaczyński.

Następnie odniósł się do podobieństwa przedstawionych wniosków do wcześniejszych ustaleń rosyjskich.

– Dokładnie tak, jak od początku twierdzili Rosjanie. Tylko ktoś całkowicie naiwny mógłby wierzyć, że to przypadek – napisał.

Zastrzeżenia wobec prezentacji opinii zgłosił również były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, zarzucając prokuraturze przekazywanie niepełnych informacji.

W katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku zginęło 96 osób, w tym prezydent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią Kaczyńską.