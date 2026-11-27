„W Szpitalu Południowym zatrudniano salowe jedynie za zgodą Kierwińskiego” – oświadczył parlamentarzysta w programie telewizji wPolsce24. Jego słowa wywołały wręcz niedowierzanie prowadzących.

Jakubiak o wpływach Kierwińskiego

Podczas programu „Wierzbicki & Biedroń mówią jak jest” Marek Jakubiak odniósł się do sytuacji politycznej w Warszawie i działalności Marcina Kierwińskiego, kierującego stołecznymi strukturami Koalicji Obywatelskiej.

W pewnym momencie parlamentarzysta przedstawił informację dotyczącą zatrudniania pracowników w Szpitalu Południowym.

– W Szpitalu Południowym zatrudniano salowe jedynie za zgodą Kierwińskiego – powiedział Jakubiak.

Prowadząca program Emilia Wierzbicki nie kryła zaskoczenia.

– Nie, to już żartujesz teraz, przesadzasz – zareagowała.

– Nie, sam byłem zdziwiony – odpowiedział poseł.

– Ale jaja – skomentował Wojciech Biedroń.

Jakubiak nie wycofał się ze swoich słów. Przeciwnie, zapewniał, że przekazuje sprawdzoną informację.

– Masakra po prostu. Ośmiornica, to jest jakaś mafia w ogóle – stwierdził parlamentarzysta.

Jakubiak broni Brauna: „Rewolucje swoich ojców zżerają”

W tej samej rozmowie poseł odniósł się także do krytyki Grzegorza Brauna ze strony części polityków Rozwoju Plus.

– Nie można zarzucać komuś na przykład braku patriotyzmu albo na przykład, że on nie jest katolikiem, jak nawet usłyszałem od jednego z kolegów, trochę mnie to wyprowadziło z równowagi. Słabe to było bardzo – powiedział.

Jakubiak przypomniał również swoją współpracę z Braunem przy tworzeniu Konfederacji.

– Ja Grzegorza Brauna znam osobiście w odróżnieniu właśnie od kolegów. Razem z nim zakładałem Konfederację, bo to nie Mentzen ani Bosak zakładali Konfederację – podkreślił.

Wymienił Janusza Korwin-Mikkego, Grzegorza Brauna, Piotra Liroya-Marca i Roberta Winnickiego jako polityków związanych z początkami ugrupowania.

– Nie ma ani jednego założyciela w Konfederacji. Tak czasami jest, że rewolucje swoich ojców zżerają – podsumował Jakubiak.