Raport opublikowany 26 listopada wskazuje, że rosyjskie służby wywiadowcze intensyfikują działania wymierzone przede wszystkim w infrastrukturę transportową, przemysłową i wojskową państw wspierających Ukrainę.

Szczególnie zagrożone pozostają Polska i Niemcy, przez które przebiegają kluczowe szlaki dostaw zachodniego uzbrojenia dla ukraińskiej armii.

Według IISS od października 2025 do września 2026 roku odnotowano w Polsce 29 incydentów powiązanych z działalnością Moskwy. W 16 przypadkach doszło do zatrzymań.

Eksperci zwracają uwagę, że rosyjskie operacje stają się coraz bardziej wyrafinowane. Oprócz podpaleń wykorzystywane są improwizowane ładunki wybuchowe wyposażone w zapalniki czasowe i zdalne systemy detonacji.

– Aresztowania eliminują wykonawców, ale z dużym prawdopodobieństwem nie odstraszą rosyjskich służb wywiadowczych, które nimi kierują – ostrzegają autorzy raportu IISS (tłumaczenie z języka angielskiego).

Ponad połowa zarejestrowanych incydentów dotyczyła infrastruktury krytycznej, szczególnie transportowej i związanej z przemysłem obronnym.

Jednym z przykładów było uszkodzenie w listopadzie 2025 roku polskiej linii kolejowej wykorzystywanej do transportu zaopatrzenia dla Ukrainy. W sierpniu 2026 roku na lotnisku w Lipsku znaleziono natomiast drona wyposażonego w materiały wybuchowe, w pobliżu ukraińskiego samolotu transportowego.

IISS ostrzega również przed możliwością ataku, który doprowadziłby do licznych ofiar śmiertelnych i wywołał presję na europejskie rządy, aby odpowiedziały na rosyjską agresję.

Autorzy raportu podkreślają, że dotychczasowe działania europejskich służb pozwalają skuteczniej wykrywać i udaremniać operacje sabotażowe, ale nie doprowadziły do powstrzymania Moskwy.

Rosja standardowo odrzuca oskarżenia o organizowanie aktów dywersji na terytoriach państw europejskich.