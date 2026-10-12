Spotkanie rozpoczęło się o godz. 15. Kancelaria Prezydenta potwierdziła jego odbycie, natomiast norweski rząd jeszcze przed wizytą wskazywał, że podczas rozmów w Warszawie mają być poruszane kwestie współpracy dwustronnej, bezpieczeństwa w ramach NATO, wsparcia Ukrainy, współpracy gospodarczej oraz europejskiej gotowości na kryzysy.

Norwegia i Polska zacieśniają strategiczną współpracę

Wizyta Størego ma szerszy wymiar niż samo spotkanie z prezydentem. Norweski premier uczestniczy dziś w Warsaw Security Forum, a wcześniej spotkał się również z premierem Donaldem Tuskiem.

Właśnie w Warszawie Polska i Norwegia podpisały deklarację o strategicznym partnerstwie. Dokument przewiduje pogłębienie współpracy przede wszystkim w dziedzinie bezpieczeństwa, obronności, odporności państwa, ochrony infrastruktury krytycznej i wsparcia Ukrainy.

– Norwegia i Polska są sojusznikami i bliskimi partnerami. Dlatego to partnerstwo jest dla nas ważne – powiedział Jonas Gahr Støre.

Norweski premier podkreślił, że oba państwa łączy dziś wspólne postrzeganie zagrożeń dla bezpieczeństwa europejskiego.

– W czasie wojny w Europie i poważnych wyzwań dla bezpieczeństwa stoimy razem we wsparciu dla Ukrainy oraz w działaniach na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa w naszej części Europy – zaznaczył.

Znaczenie relacji polsko-norweskich w ostatnich latach wyraźnie wzrosło. Oba kraje są członkami NATO, a ich strategiczne interesy coraz częściej spotykają się na osi północ-południe: od Arktyki i Morza Norweskiego po Morze Bałtyckie i wschodnią flankę Sojuszu.

Od Bałtyku po Arktykę

Norweski rząd podkreśla, że jednym z głównych obszarów wspólnych interesów Warszawy i Oslo jest bezpieczeństwo regionu Morza Bałtyckiego, ochrona infrastruktury krytycznej oraz zwiększenie odporności państw NATO.

Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy rosyjska agresja na Ukrainę trwa, a państwa północnej i wschodniej części Europy coraz większą uwagę przykładają do bezpieczeństwa energetycznego, ochrony kabli podmorskich, gazociągów, portów i szlaków komunikacyjnych.

Polska i Norwegia są również połączone bezpośrednio infrastrukturą energetyczną. Baltic Pipe pozwala przesyłać norweski gaz do Polski przez Danię, co po ograniczeniu dostaw rosyjskich surowców stało się jednym z elementów polskiego bezpieczeństwa energetycznego.

Warszawa i Oslo współpracują także przy wsparciu Ukrainy. Norwegia należy do państw, które przekazują Kijowowi znaczącą pomoc wojskową i finansową, natomiast Polska pozostaje jednym z kluczowych państw tranzytowych i logistycznych dla zachodniej pomocy.

Dzisiejsza wizyta Størego pokazuje więc, że relacje polsko-norweskie coraz wyraźniej wychodzą poza kwestie energii i handlu. Oba państwa łączy dziś przede wszystkim wspólne zainteresowanie bezpieczeństwem północnej i wschodniej flanki NATO – od Arktyki aż po Bałtyk i granicę z Rosją.

Spotkanie premiera Norwegii z Karolem Nawrockim wpisuje się w ten proces. Sama Kancelaria Prezydenta nie opublikowała jeszcze szczegółowego komunikatu dotyczącego przebiegu rozmowy, ale norweska strona wskazała wcześniej jednoznacznie, że wśród głównych tematów warszawskich spotkań Størego znajdują się NATO, Ukraina, bezpieczeństwo europejskie i dalszy rozwój współpracy polsko-norweskiej.