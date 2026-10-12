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Wiara

Demony, egzorcyzmy, opętania… Teolog o niezdrowej fascynacji złem

„Ta nadmierna fascynacja ciemną stroną rzeczywistości i świata duchowego może być swego rodzaju semiherezją współczesności” – wskazuje ks. prof. Jan Perszon.

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Fot. screenshot: YouTube (Radio Maryja)
Fot. screenshot: YouTube (Radio Maryja)

O niezdrowym zainteresowaniu rzeczywistością demoniczną od dawna przestrzega wielu teologów. W listopadzie ub. roku mówił o niej ks. prof. Jan Perszon, zapowiadając kolejne Toruńskie Sympozjum Poświęcone Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym.

- „Współcześnie - również w Polsce - obserwuje się niezdrową fascynację tym, co demoniczne, a świadczy o tym choćby liczba i nakład wydawanych książek o egzorcyzmach”

- zauważył duchowny.

W ocenie teologa, „ta nadmierna fascynacja ciemną stroną rzeczywistości i świata duchowego może być swego rodzaju semiherezją współczesności”.

- „To się wiąże także z kulturą medialną: z filmem, ze sztuką, gdzie – jak to przed 30-40 laty zauważył kardynał Józef Ratzinger, świat artystyczny fascynuje się brzydotą”

- wskazał.

To zainteresowanie dziwi i niepokoi, ponieważ każdy katolik powinien mieć świadomość, że Chrystus zwyciężył już szatana. 

- „Jak jest jakieś dobro – a autentycznego dobra jest o wiele więcej – to bardzo trudno z niego zrobić sensację, natomiast kiedy jest coś skandalicznego, gorszącego, albo nadzwyczajnego – jakieś okrucieństwo, morderstwo, występek – to wtedy okazuje się, że oglądalność, klikalność idzie w setki tysięcy, a nieraz w miliony”

- zauważał ks. Perszon. 

 

Źródło: PCh24.pl, Fronda.pl

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