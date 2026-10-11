Trzech kapłanów przedstawiło trzy odrębne przykłady opętania. Ks. Benigno Palilla, egzorcysta z archidiecezji Palermo, opisał przypadek młodej kobiety, która po dwóch i pół roku została uwolniona od opętania. Cierpienie tej kobiety jest według egzorcystów typowe wśród młodzieży i często powiązane z zarówno zaprzestaniem przyjmowania sakramentów, jak i ateizmem, sesjami spirytystycznymi oraz praktykami okultystycznymi. Doświadczała ona nienawiści do samej siebie, myśli samobójczych, a także stała się agresywna wobec innych. Jej uwolnienie nastąpiło w dniu wspomnienia liturgicznego św. o. Pio., gdy zawierzyła swoje życie Bogu.

Ks. Angelo Barra, egzorcysta z diecezji Salerno z kolei przedstawił przypadek innej młodej kobiety, która była ofiarą przemocy domowej. Gdy po podróży wzięła udział we Mszy św., w czasie czytania z 16 rozdz. Dziejów Apostolskich kobieta nagle doświadczyła ostrego bólu i ujawniło się działanie sił demonicznych. Błogosławieństwo oraz modlitwa wstawiennicza doprowadziły do jej uwolnienia. Jak wyznała, został wcześniej rytualnie poświęcona przez sektę w miejscu, które odwiedziła.

Ks. Michele Tenzon z kolei zaprezentował przypadek kobiety z Ameryki Południowej, która została „ofiarowana duchom” przez krewnych. Zdaniem duchownego zarówno w takich sytuacjach, jak i w życiu samego egzorcysty najważniejsze jest „autentyczne życie chrześcijańskie, nieustanna formacja oraz wstawiennictwo Maryi Panny w modlitwie”.

Ks. Giuseppe Grassi podkreślił rolę muzyki sakralnej – zarówno psalmów, chórów gregoriańskich, jak i pieśni maryjnych. Jego zdaniem taka muzyka ma nie tylko bliski związek z posługą anielską i czynnościami liturgicznymi, ale także może być z powodzeniem wykorzystywana w egzorcyzmach.

Mariolog ks. Salvatore Perrella zauważył ogromne znaczenie Matki Bożej w egzorcyzmach jako Tej, która pełni istotną rolę „w życiu Kościoła, wstawiając się i modląc o triumf dobra nad złem”. Wskazał na Jej zakorzenienie w Słowie Bożym, Jej współpracę „z Trójcą Świętą przy zbawieniu” oraz fakt, że jest Ona „blisko powiązana z sednem tajemnicy Wcielenia”.

Egzorcyści oddali hołd ks. Gabriele Amorthowi, którego okrągła dziesiąta rocznica śmierci minęła 16 września tego roku. Był on założycielem Międzynarodowego Towarzystwa Egzorcystów i przypisuje mu się dziesiątki tysięcy egzorcyzmów. Zwrócono uwagę na podkreślanie przez niego właściwego wyszkolenia, oprócz powołania i obrzędów, a także ostrzeżenia przed okultyzmem i związanymi z tymi zagrożeniami oraz akcentowanie w egzorcyzmach mistycznego wymiaru, jakim jest proces dostosowywania się kapłana do Chrystusa, który jest równocześnie Wyzwolicielem.