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Christa Pike wróciła do więzienia

Adwokaci Christy Pike przekazali, że kobieta opuściła szpital i wróciła do więziennej celi. 50-latka przeżyła egzekucję, którą próbowano na niej wykonać przy użyciu trucizny.

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Fot. Slemmer family - Original publication: Unknown Immediate source: https://www.bbc.co.uk/news/articles/cw20vxxn876no /Tennessee Department of Correction - https://foil.app.tn.gov/foil/details.jsp za: Wikipedia
Fot. Slemmer family - Original publication: Unknown Immediate source: https://www.bbc.co.uk/news/articles/cw20vxxn876no /Tennessee Department of Correction - https://foil.app.tn.gov/foil/details.jsp za: Wikipedia

Christa Pike została 30 lat temu skazana na karę śmierci za zabójstwo 19-latki, którą torturowała wspólnie ze swoim chłopakiem. 1 października miała zostać przeprowadzona egzekucja kobiety. 50-latka przeżyła jednak podanie dwóch dawek trucizny i została przewieziona do szpitala. Nowe informacje przekazali wczoraj jej adwokaci. Kobieta wróciła do więzienia.

- „Jest wdzięczna służbom ratunkowym oraz zespołowi medycznemu za opiekę w tych nadzwyczajnych okolicznościach. W więzieniu nadal otrzymuje pomoc medyczną, a my będziemy monitorować jej powrót do zdrowia”

- oświadczyli obrońcy.

Gubernator Tennessee do końca roku zawiesił wykonywanie wyroków śmierci. Obrona Pike zabiega tymczasem o zamienienie wyroku śmierci na więzienie. 

Źródło: RMF24.pl, Fronda.pl

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