Christa Pike została 30 lat temu skazana na karę śmierci za zabójstwo 19-latki, którą torturowała wspólnie ze swoim chłopakiem. 1 października miała zostać przeprowadzona egzekucja kobiety. 50-latka przeżyła jednak podanie dwóch dawek trucizny i została przewieziona do szpitala. Nowe informacje przekazali wczoraj jej adwokaci. Kobieta wróciła do więzienia.

- „Jest wdzięczna służbom ratunkowym oraz zespołowi medycznemu za opiekę w tych nadzwyczajnych okolicznościach. W więzieniu nadal otrzymuje pomoc medyczną, a my będziemy monitorować jej powrót do zdrowia”

- oświadczyli obrońcy.

Gubernator Tennessee do końca roku zawiesił wykonywanie wyroków śmierci. Obrona Pike zabiega tymczasem o zamienienie wyroku śmierci na więzienie.