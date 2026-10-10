„Oddana fanka i członkini MAGA” nową rzeczniczką Trumpa

Jak czytamy, prezydent USA nie ukrywa, że jednym z najważniejszych atutów nowej rzeczniczki jest jej wieloletnia lojalność wobec niego i ruchu MAGA.

Trump poinformował o nominacji w serwisie Truth Social.

– To dla mnie wielki zaszczyt mianować Katie Zacharię rzeczniczką prasową – napisał.

Prezydent przypomniał, że Zacharia jest obecnie starszą doradczynią ds. komunikacji w Trump Media & Technology Group, spółce będącej właścicielem platformy Truth Social.

Trump podkreślił również jej polityczne zaangażowanie po swojej stronie.

– Ma nieskazitelną historię wsparcia i od samego początku była lojalną i błyskotliwą zwolenniczką – napisał.

Jeszcze bardziej jednoznacznie określił jej związek ze swoim ruchem politycznym.

– Jest również oddaną fanką i członkinią MAGA! – stwierdził prezydent.

Kim jest Katie Zacharia?

Nowa rzeczniczka jest prawniczką, absolwentką Pepperdine University oraz tamtejszej Caruso School of Law.

Wcześniej pracowała w Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA jako rzeczniczka i zastępczyni sekretarza ds. publicznych. Była związana z ówczesną sekretarz DHS Kristi Noem.

Zacharia ma także doświadczenie medialne. Regularnie występowała jako komentatorka w Fox News, Newsmax oraz innych amerykańskich stacjach.

Była również zaangażowana w kampanie wyborcze Trumpa, szczególnie w kluczowych stanach wahających się.

– Pomagała w kluczowych swing states, gdzie wygraliśmy siedem na siedem – przypomniał Trump.

Zacharia współpracowała również z konserwatywną organizacją Fix California, związaną z Richardem Grenellem, jednym z bliskich politycznych sojuszników Trumpa.

Sama nowa rzeczniczka podziękowała prezydentowi za nominację.

– Służba prezydentowi Trumpowi i narodowi amerykańskiemu w tym szczególnym momencie 250-lecia jest zaszczytem mojego życia – napisała.

Zapowiedziała również, że jej zadaniem będzie przedstawianie Amerykanom rezultatów działań obecnej administracji.

Karoline Leavitt pełniła funkcję rzeczniczki od stycznia 2025 roku. Odeszła pod koniec sierpnia, deklarując, że chce poświęcić więcej czasu rodzinie. Od listopada ma zostać komentatorką Fox News.