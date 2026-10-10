Witamina B12 - w zdrowym ciele zdrowy mózg

Witamina B12 jest jedną z kilku witamin rozpuszczalnych w wodzie. Cechuje ją skomplikowana struktura chemiczna, a aktywna forma witaminy B12 wytwarzana jest tylko przez mikroorganizmy np. bakterie, drożdże.

Witamina B12 jest niezbędna do:

metabolizmu białek, tłuszczu i węglowodanów

funkcjonowania mózgu i układu nerwowego

tworzenie czerwonych krwinek

wytwarzania energii

Nawet nieduży ale stały niedobór witaminy B12 może prowadzić do upośledzenia funkcji umysłowych, obniżenia energii, uczucia zmęczenia, oraz tworzenia niedojrzałych komórek krwi niezdolnych do przenoszenia tlenu.

Ponadto wykazano że u osób z obniżonym poziomem witaminy B12 częściej występują zaparcia, stany depresyjne, obniżona liczba plemników, niedokrwistość, choroby sercowo-naczyniowe, astma, zwiększone łaknienie cukru, nadciśnienie, choroby neurologiczne, zmęczenie nadnerczy, upośledzone funkcje metaboliczne w tym synteza DNA i zaburzona równowaga hormonalna.

Ostatnie badania wykazują, że niedobory witaminy B12 to problem światowy .

Statystycznie 40% populacji cierpi na niedobory. Najbardziej narażeni na niedobór są wegetarianie i weganie, osoby z syndromem nieszczelnych jelit i zaburzeniami wchłaniania.

Inne czynniki ryzyka to przyjmowanie antybiotyków, leków przeciwcukrzycowych, leków na refluks.

Zalecane dzienne spożycie witaminy B12 to 2,4 mcg/dzień.

Skąd można pozyskać witaminę B12

Rozpowszechnionym mitem jest twierdzenie jakoby witaminę B12 można równie dobrze pozyskać z niektórych źródeł roślinnych jak np. wodorosty. Faktem jest że np. algi zawierają pseudo witaminę B12, która blokuje wchłanianie i zwiększa zapotrzebowanie na prawdziwą B12.

Oprócz biologicznie aktywnych form, istnieją również pseudo-witaminy B12, które nie mają żadnej wartości dla organizmu człowieka.

Są one produkowane przez niektóre organizmy, takie jak na przykład algi.

Należy jednak podkreślić, że nieaktywne biologicznie formy witaminy B12 mogą przyczynić się do niedoboru tej witaminy w organizmie, ponieważ blokują normalny proces metaboliczny form biologicznie aktywnych.

Podsumowując, produkty roślinne nie zawierają aktywnych form witaminy B12.

10 najlepszych źródeł witaminy B12

Wątróbka wołowa - 90g: 18 mcg – ponad 100% dziennego zapotrzebowania, Sardynki - 90g: 7,6 mcg ponad 100% dziennego zapotrzebowania, Wołowina (krowy wypasane na trawie) - 90g: 1,5 mcg 25% dziennego zapotrzebowania, Tuńczyk - 90g: 2,5 mcg 41% dziennego zapotrzebowania, Ser długo dojrzewający - 45g: 1.5 mcg 25% dziennego zapotrzebowania, Twaróg - 45g: 1,4 mcg 23% dziennego zapotrzebowania, Jagnięcina - 90g: 2,07 mcg 35% dziennego zapotrzebowania, Mleko prosto od krowy - 1 szklanka: 1,1 mcg 18% dziennego zapotrzebowania, Jajka - 1 duże: 0,44 mcg 7% dziennego zapotrzebowania, Łosoś - 90g: 1.1 mcg 18% dziennego zapotrzebowania Uwaga! Najlepiej dziki – łosoś hodowlany zawiera zbyt dużo toksyn.

Korzyści z właściwego zaopatrzenia organizmu w witaminę B12

Profilaktyka raka

Niedobór witaminy B12 może powodować nieprawidłowe replikacje DNA tworząc uszkodzone komórki. Badania wykazały, że kobiety w średnim wieku z niedoborem witaminy B12 są 2 krotnie bardziej narażone na raka sutka, niż te bez niedoboru.

Zdrowy mózg

Niski poziom witaminy B12 dwukrotnie podnosi ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera. Witamina B12 pozwala utrzymać niski poziom homocysteiny, która może odgrywać rolę w rozwoju choroby Alzheimera jak i występowaniu chorób sercowo naczyniowych, w tym zawałach serca

Witamina B12 jest kluczowa dla zdolności poznawczych, skupiania uwagi, pamięci

Nastrój

Witamina B12 jest niezbędna do syntezy neuroprzekaźnika związanego z regulacją nastroju. Dlatego właściwa suplementacja może zmniejszyć objawy depresji, leków i przewlekłego zmęczenia.

W przypadku diety wegańskiej i wegetariańskiej należy uzupełniać witaminę w postaci suplementów

Należy również pamiętać, że stan jelit ma zasadnicze znaczenie, jeśli chodzi o poziom B12.