Rozmówcy zwrócili uwagę na wyraźną asymetrię: źródła islamskie potrafią bardzo konkretnie opisywać żeńskie towarzyszki mężczyzn w raju, natomiast odpowiedzi dotyczące analogicznej nagrody dla kobiet często stają się znacznie bardziej ogólne.

W programie PBD Podcast odtworzono nagranie, na którym młoda kobieta pyta islamskiego kaznodzieję wprost: skoro mężczyzna otrzymuje w raju hurysy, „co otrzyma kobieta?”.

Odpowiedź nie wskazuje jednak żadnego konkretnego odpowiednika. Kobieta ma otrzymać coś, czego „oko nie widziało, ucho nie słyszało” i z czego będzie całkowicie zadowolona.

Sam Shamoun zareagował natychmiast:

– Nie odpowiedział na pytanie – stwierdził.

Zdaniem apologety właśnie na tym polega retoryczny unik. Jeżeli pytanie brzmi: czy kobieta otrzyma analogiczną liczbę męskich partnerów, odpowiedź nie brzmi ani „tak”, ani „nie”. Zamiast tego rozmowa zostaje przeniesiona na ogólną obietnicę szczęścia w raju.

„72 dziewice”? Co naprawdę mówią źródła islamu

Popularne sformułowanie o „72 dziewicach” wymaga doprecyzowania. Sam Koran nie podaje liczby 72.

W kilku miejscach opisuje jednak hūr al-ʿayn – rajskie towarzyszki o pięknych oczach. W surze Ad-Duchan mowa jest o połączeniu mieszkańców raju z „pięknymi kobietami o wielkich oczach”, podobne opisy występują w surach At-Tur, Ar-Rahman i Al-Waqi'a.

Liczba 72 pojawia się natomiast w hadisach. W Jami at-Tirmidhi przekazano wypowiedź przypisywaną Mahometowi, według której męczennik zostanie poślubiony 72 kobietom spośród hūr al-ʿayn.

Inne uznawane źródło – Sahih Muslim – opisuje natomiast mieszkańców raju mających po dwie małżonki. Islamska tradycja nie przedstawia więc jednego prostego, identycznego opisu wszystkich mieszkańców raju.

Jednocześnie Koran zawiera ogólne zapewnienia odnoszące się do wszystkich zbawionych. W surze Az-Zuchruf czytamy, że w raju znajdzie się wszystko, „czego zapragną dusze i czym rozkoszują się oczy”. Z kolei hadis przekazany m.in. w Sahih Muslim mówi o przygotowaniu dla sprawiedliwych rzeczy, których „oko nie widziało, ucho nie słyszało”.

To właśnie do takich ogólnych obietnic najczęściej odwołują się islamscy duchowni odpowiadający na pytanie o kobiety.

Na przykład szejk Faraz Rabbani z islamskiego ośrodka SeekersGuidance odpowiada, że kobiety w raju otrzymają „wszystko, czego zapragną”. Zaynab Ansari z tego samego ośrodka przyznaje natomiast, że Koran szczegółowo wspomina hūr al-ʿayn w kontekście mężczyzn, ale argumentuje, że nie wyklucza to istnienia odpowiednich towarzyszy dla kobiet.

Zakir Naik proponował jeszcze inną odpowiedź. Twierdził, że samo określenie hūr należy rozumieć jako nieposiadające jednej płci i że mężczyzna otrzyma piękną kobietę, a kobieta – przystojnego mężczyznę.

Problem polega na tym, że wiele klasycznych przekładów i komentarzy do Koranu odczytuje opisy hūr właśnie jako opis rajskich kobiet przeznaczonych dla mężczyzn.

„Czy kobieta dostanie wielu mężczyzn?”. Tu odpowiedź się urywa

I właśnie tę różnicę wykorzystuje Shamoun.

Apologeta zauważa, że w przypadku mężczyzn tradycja potrafi podać liczbę, płeć i fizyczne cechy rajskich towarzyszek. Kiedy jednak pada analogiczne pytanie dotyczące kobiet, język staje się znacznie mniej konkretny.

– Czy to oznacza, że dostanie wielu mężczyzn? – pytał retorycznie Shamoun, komentując odtworzoną odpowiedź.

Według niego islamski kaznodzieja nie może odpowiedzieć twierdząco, ponieważ nie dysponuje tekstem, który wprost obiecywałby kobiecie grupę męskich partnerów analogiczną do hūr opisywanych w odniesieniu do mężczyzn.

Bet-David również zwrócił uwagę na tę asymetrię i dopytywał, jak należy rozumieć tak szczegółowy opis męskiej nagrody przy braku równie precyzyjnego odpowiednika dla kobiet.

Pytanie, którego islamskie teksty nie rozstrzygają równie konkretnie, brzmi inaczej: czy kobieta otrzymuje seksualny odpowiednik hūr i wielu partnerów tak, jak niektóre hadisy szczegółowo opisują to w odniesieniu do mężczyzn.

Właśnie tutaj – argumentuje Shamoun – zaczyna się „kręcenie”: zamiast odpowiedzieć na precyzyjne pytanie, część kaznodziejów odpowiada szerszą teologiczną formułą, że kobieta „będzie szczęśliwa”, „otrzyma wszystko, czego zapragnie” albo spotka ją nagroda, której człowiek nie potrafi sobie wyobrazić.

Nie jest to odpowiedź pozbawiona podstaw w islamskich tekstach. Nie jest jednak również bezpośrednią odpowiedzią na pytanie postawione w studiu: jeśli mężczyźnie obiecuje się hūr, jaki dokładnie odpowiednik tej nagrody przewidziano dla kobiety?