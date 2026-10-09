Jak czytamy, nastolatek najbliższe trzy miesiące spędzi w schronisku dla nieletnich.

Decyzję podjął Wydział Rodzinny i ds. Nieletnich Sądu Rejonowego w Wyszkowie. Podczas piątkowego posiedzenia sąd wysłuchał nastolatka i formalnie wszczął postępowanie.

– Sąd orzekł umieszczenie nieletniego w schronisku dla nieletnich na okres trzech miesięcy, do 8 stycznia przyszłego roku – poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce sędzia Michał Pieńkowski.

Czy 15-latek będzie odpowiadał jak dorosły?

To jedno z kluczowych pytań w dalszym postępowaniu. Sąd dopuścił dowód z opinii biegłych psychiatrów. Ma ona zostać poprzedzona obserwacją psychiatryczną nastolatka.

Biegli mają ocenić jego stan psychiczny, stopień rozwoju oraz dojrzałość emocjonalną. Ustalenia te będą istotne dla decyzji sądu dotyczącej tego, na jakich zasadach 15-latek będzie odpowiadał za swoje czyny.

Do tragedii doszło w czwartek, 8 października. Były uczeń szkoły podstawowej w Leszczydole-Nowinach wszedł do budynku i zaatakował ostrym narzędziem 37-letnią woźną. Kobieta mimo prowadzonej reanimacji zmarła.

Krzyki zaatakowanej usłyszał dyrektor szkoły. Wraz z nauczycielką próbował obezwładnić napastnika. Oboje zostali ranni, ale ostatecznie dyrektorowi udało się powstrzymać 15-latka i przekazać go policji.

Nauczycielka została przewieziona do szpitala, natomiast dyrektorowi udzielono pomocy na miejscu. Według przekazanych informacji ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Dalszy przebieg sprawy będzie zależał m.in. od wyników obserwacji psychiatrycznej oraz opinii biegłych. Na tym etapie nie zapadła jeszcze decyzja, czy 15-latek może ponosić odpowiedzialność na zasadach przewidzianych dla dorosłych.