Konferencję organizują Instytut Pamięci Narodowej oraz Światowe Stowarzyszenie „Republika Polonia”. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem Kancelarii Prezydenta RP w Centralnym Przystanku Historia im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego przy ul. Marszałkowskiej 107.

Program rozpocznie się o godz. 9. W otwarciu wezmą udział m.in. zastępca prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski, prezes Światowego Stowarzyszenia „Republika Polonia” dr Maria Szonert-Binienda oraz podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Agnieszka Jędrzak. Wystąpi również prof. Wojciech Roszkowski.

Publiczne pieniądze i wspólny głos Polonii

Szczególne miejsce w programie zajmie blok „Polonia 2030”. Trzy poświęcone mu panele poprowadzi Andrzej Kempa, członek Zarządu Światowego Stowarzyszenia „Republika Polonia” i prezes Federacji Polaków w Austrii.

Pierwszy z nich, zatytułowany „Publiczne pieniądze – publiczna odpowiedzialność”, rozpocznie się o godz. 11.30. Dyskusja będzie dotyczyć przejrzystości, równego dostępu do środków publicznych oraz zasad rozliczania pieniędzy przeznaczanych na działalność polonijną.

W debacie wezmą udział Lilia Luboniewicz z Fundacji Wolność i Demokracja, Ilona Gosiewska ze Stowarzyszenia Odra-Niemen oraz Jacek Waldhaus ze Sztabki a.s.b.l. i Help Centre Belgium.

Kolejny panel rozpocznie się o godz. 14.40 i będzie poświęcony strukturze polskich organizacji poza granicami kraju.

„Czy Polonia ma wspólny głos? Polonijne struktury organizacyjne: między stowarzyszeniami a siecią” – pod takim hasłem uczestnicy mają dyskutować m.in. o możliwości stworzenia dobrowolnej mapy kompetencji środowisk polonijnych oraz o rzeczywistej strukturze i liczebności Polonii.

Wśród panelistów znajdą się dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL, dr Maria Anna Furtak z Centralnej Bazy Organizacji Polonijnych oraz dr Mateusz Marek z IPN.

– Na działalność polonijną trafiają publiczne pieniądze, działają setki organizacji, a za granicą dorasta kolejne pokolenie Polaków. Pytanie nie brzmi, czy Polonia ma potencjał, tylko czy potrafimy go połączyć? – mówi Andrzej Kempa.

Jak podkreśla, właśnie te problemy mają być przedmiotem bezpośredniej rozmowy przedstawicieli różnych środowisk polonijnych.

– O tych i innych problemach będę rozmawiał z moimi wyjątkowymi gośćmi – zapowiada.

Młode pokolenie i dokument końcowy Kongresu

Trzeci panel bloku „Polonia 2030” rozpocznie się o godz. 15.40. Jego tematem będzie „Potencjał młodego pokolenia, rodzina i więzi z Polską”.

Dyskusja ma koncentrować się na pytaniu, w jaki sposób polskie rodziny mieszkające za granicą mogą przekazywać dzieciom język, kulturę i narodową tożsamość oraz jak wykorzystać potencjał młodych Polaków wychowanych poza ojczyzną.

W panelu wezmą udział poseł Marek Jakubiak oraz Katarzyna Panek z Polonijnej Szkoły Podstawowej „Polonijka”.

– Zapraszam na całą konferencję, także na panele prowadzone przez Lidię Sokołowską-Cybart o Polskich Szkołach Kopernikańskich i polskiej oświacie multilingwalnej – podkreśla Kempa.

W programie znalazły się bowiem także dwa duże bloki dotyczące bezpośrednio edukacji. Pierwszy będzie poświęcony Polskim Szkołom Kopernikańskim i przejściu „od immersji do strategii Rzeczypospolitej”. Drugi obejmie porównawcze spojrzenie na polską oświatę multilingwalną.

Kulminacyjnym punktem wydarzenia będzie zaplanowana na godz. 16.40 prezentacja projektu Dokumentu Końcowego VI Kongresu Światowego Stowarzyszenia „Republika Polonia”.

Projekt przedstawią Lidia Sokołowska-Cybart, Jerzy Kwaśniewski i Andrzej Kempa. Następnie odbędzie się debata, po której dokument ma zostać przyjęty przez uczestników.

Organizatorzy podkreślają, że konferencja ma przejść od samego opisywania problemów Polonii do sformułowania konkretnych propozycji działań. Stąd również jej tytuł: „Edukacja polonijna: od diagnozy do działania”.

Konferencja potrwa od godz. 9 do 17.30.

Pełny program:

https://federacjapolakow.org/konferencja-2030-program

https://ipn.gov.pl/