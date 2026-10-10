Duda zamieścił swój komentarz w piątek wieczorem w serwisie X. Nawiązał do wypowiedzi premiera i działań podjętych przez rząd po atakach w Ostrołęce i Leszczydole-Nowinach oraz fali gróźb pojawiających się w internecie.

Były prezydent rozpoczął od wydarzeń sprzed kilkunastu lat.

– W 2010 roku tolerował Pan chamstwo i przemoc wobec ludzi broniących krzyża na Krakowskim Przedmieściu; potem mrugał Pan oczkiem, a Pana kamraci rechotali i lansowali osiem gwiazdek. Na czole sobie je rysowali i nosili na transparentach – napisał Duda, zwracając się bezpośrednio do Tuska.

Zdaniem byłego prezydenta obecne napięcia społeczne nie pojawiły się nagle, lecz są konsekwencją wieloletniej brutalizacji języka debaty publicznej.

„Nakręcaliście przez lata spiralę nienawiści”

Duda nie ograniczył się do krytyki obecnej reakcji rządu.

– Nakręcaliście przez lata spiralę nienawiści, a teraz jak w rodzinach wzeszły plony to „O la Boga!”. I wielka akcja przeciw przemocy jak z dopalaczami swego czasu. Już przerabialiśmy ten teatrzyk, Panie Tusk – napisał.

Były prezydent odniósł się następnie do pojawiających się w mediach informacji, według których Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego miała wcześniej ostrzegać przed ryzykiem nasilania się przemocy wśród młodzieży.

– Teraz media podają, że miał Pan od pół roku na biurku raport ABW z ostrzeżeniem o prawdopodobnej fali przemocy w szkołach i nie zrobił Pan nic – zarzucił premierowi.

Informacja o takim raporcie nie została dotąd oficjalnie potwierdzona przez ABW ani Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Sam Duda przedstawił ją jako doniesienie medialne.

Najmocniejsze słowa znalazły się na końcu wpisu byłego prezydenta.

– Niszczy Pan tkankę społeczną w Polsce. Jest Pan inteligentny i ma Pan wielkie doświadczenie polityczne. Uważam, że robi Pan to z premedytacją – stwierdził Andrzej Duda.