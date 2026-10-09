Dzień: piątek, 9 października 2026 Imieniny: Dionizego, Ludwika, Sary

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Piątek XXVII tygodnia okresu zwykłego

Polityka

Kosiniak-Kamysz dostał od Amerykanów nową ksywkę: „Dla nas po prostu K2”

Władysław Kosiniak-Kamysz doczekał się nietypowego pseudonimu wśród amerykańskich dyplomatów. Ambasador USA w Polsce Tom Rose ujawnił, że ze względu na trudności z wymówieniem nazwiska polskiego ministra obrony Amerykanie nazywają go po prostu „K2”. Przy okazji dyplomata wyjątkowo mocno pochwalił wicepremiera za jego udział w rozwijaniu współpracy wojskowej Polski ze Stanami Zjednoczonymi.

1 min czytania
Władysław Kosiniak-Kamysz Screenshot - YouTube Polsat News.webp
Władysław Kosiniak-Kamysz Screenshot - YouTube Polsat News.webp

Rose zamieścił w serwisie X obszerny wpis poświęcony szefowi MON. Stwierdził, że za „historycznym postępem” w polsko-amerykańskim partnerstwie obronnym stoi wiele osób, ale jego zdaniem nikt nie odegrał w tym większej roli niż Kosiniak-Kamysz.

Ambasador podkreślił „niezachwiane zaangażowanie” ministra w bezpieczeństwo Polski i ocenił, że dzięki niemu współpraca wojskowa obu krajów osiąga „nowe wyżyny”.

Amerykanie mówią na niego „K2”

Wśród bardzo poważnych pochwał pojawił się jednak również żart.

– Jedyny problem, jaki mamy z tym wspaniałym człowiekiem, to jego niewymawialne nazwisko! Więc dla nas jest po prostu „K2” – napisał Tom Rose.

Ambasador zaznaczył, że Kosiniak-Kamysz potrafi – w jego ocenie – oddzielać kwestie bezpieczeństwa państwa od bieżących sporów politycznych.

– Dla K2 ojczyzna ponad politykę, obowiązek ponad podziały, a wyniki ponad retorykę – napisał.

Rose zwrócił przy tym uwagę na współpracę ministra obrony z prezydentem Karolem Nawrockim. Według amerykańskiego dyplomaty obaj politycy nie pozwalają, aby różnice polityczne utrudniały realizację wspólnego celu, którym jest wzmacnianie bezpieczeństwa Polski.

Ambasador poszedł jeszcze dalej, przekonując, że „K2” ma cechy szczególnie cenione przez prezydenta Donalda Trumpa u najważniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych.

– To zaszczyt pracować z K2 i mam szczęście nazywać go swoim przyjacielem – napisał Rose, dodając żartobliwie, że wciąż nie potrafi prawidłowo wymówić nazwiska polskiego ministra.

Źródło: mp/X, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej