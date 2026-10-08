Na początku roku prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która miała umożliwić urzędnikom usuwanie lub blokowanie w Internecie uznanych za nielegalne treści. Po dzisiejszej tragedii pod Wyszkowem do sprawy wrócił premier Donald Tusk, wykorzystując weto do uderzenia w prezydenta.

- „Chciałbym, żeby to do wszystkich dotarło, szczególnie do tych, którzy blokowali tę ustawę – że gdyby dzisiaj ten młodociany nożownik transmitował zbrodnię w internecie, to nie moglibyśmy tej treści zablokować. Ponieważ nie dostaliśmy tego narzędzia prawnego do ręki. Ponieważ - w imię źle pojętej wolności słowa w internecie – i to mamy od Ameryki, przez Europę, do Polski – zwolenników tego, aby każda forma przemocy nie była w żaden sposób ograniczana ani przez państwo redukowana?”

- grzmiał szef rządu.

Wieczorem Sejm uchwalił przygotowaną przez resort cyfryzacji nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw, która zakłada wprowadzenie procedury umożliwiającej szybkie wydawane nakazów dot. blokowania określonych treści w Internecie. Projekt poparło 242 posłów, 61 było przeciw, a 136 wstrzymało się od głosu.

Czarna seria w polskich szkołach

Do przerażającej tragedii doszło dziś w szkole podstawowej w miejscowości Leszczydół-Nowiny pod Wyszkowem, gdzie 15-letni absolwent zaatakował nożem trzy osoby. Niestety, medykom nie udało się uratować życia 37-letniej woźnej, która została zaatakowana w szyję. Do szpitala trafiła też nauczycielka, a powierzchowne rany odniósł dyrektor placówki, który obezwładnił napastnika.

To kolejne wstrząsające zdarzenie w polskiej szkole. Wczoraj 19-latek zaatakował nożem kilka osób w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Napastnik miał przy sobie również ładunek wybuchowy domowej konstrukcji, którego na szczęście nie udało mu się detonować. Równolegle do zdarzenia w Ostrołęce, w innym mieście na Mazowszu policja zatrzymała 17-latka, który planował „zrobienie komuś krzywdy” w szkole. Odnaleziono przy nim dwa noże. Wcześniej miał szukać w Internecie informacji na temat przeprowadzenia zamachu. 28 września z kolei policja zatrzymała w woj. kujawsko-pomorskim 13-latka, który również wyszukiwał informacji na temat przeprowadzenia zamachu. W jego plecaku znaleziono trzydziestocentymetrowy nóż, a w mieszkaniu tasak, którym wcześniej miał uśmiercić kilka kotów.