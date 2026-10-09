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Polityka

Igrzysk ciąg dalszy. Koalicja Tuska chce postawić prezesa NBP przed TS

Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przegłosowała sprawozdanie w sprawie wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego prof. Adama Glapińskiego.

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Fot. screenshot: YouTube (wPolsce24)
Fot. screenshot: YouTube (wPolsce24)

O szokujących działaniach rządzącej większości na konferencji prasowej mówili posłowie PiS, w ocenie których celem jest paraliż NBP, wprowadzenie w Polsce euro i przeniesienie polskich rezerw złota do Europejskiego Banku Centralnego.

– „De facto jest to doprowadzanie Narodowego Banku Polskiego do paraliżu. O co chodzi? O to chodzi, żeby był skok na naszą złotówkę. Chodzi o to, żeby wprowadzać euro. Chodzi też o to, żeby złoto, które jest w Narodowym Banku Polskim, żeby wyjechało do Niemiec, żeby przejęły to inne kraje europejskie”

– stwierdziła poseł Iwona Arent. 

– „I tak naprawdę ta komisja doprowadziła do tego, żeby postawić prezesa przed Trybunałem Stanu właśnie po to, żeby zdestabilizować sytuację finansową w naszym kraju, żeby okraść Polaków”

 – dodała.

Poseł Paweł Szrot podkreślił, że prezesowi NBP czyni się zarzuty z tego, co w rzeczywistości jest jego zasługą.

- „Zarzuty są znane. Ich przedmiotem są działania pana prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Zarządu Narodowego Banku Polskiego (...), które po pierwsze były zgodne z prawem, po drugie były bardzo uzasadnione z powodów ekonomicznych i finansowych i miały na celu realizację interesu Rzeczypospolitej Polskiej. To za co należy chwalić pana prezesa Glapińskiego staje się przedmiotem wniosku wstępnego i zarzutów”

- powiedział.

Źródło: wPolityce.pl, Fronda.pl

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