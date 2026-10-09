Przerażające ataki, do jakich doszło w szkołach w Ostrołęce i pod Wyszkowem oraz niepokojące nagrania publikowane w mediach społecznościowych wywołały panikę w wielu polskich domach. W części szkół na Mazowszu zdecydowano się odwołać zajęcia. Pustkami świeci dziś jednak również wiele placówek, w których takie decyzje nie zapadły. Media zwracały uwagę na nietypowe obrazki m.in. z Warszawy, gdzie rano puste były przystanki autobusowe i stacje metra, choć zwyczajnie są pełne uczniów udających się na zajęcia. To efekt paniki, którą od wczoraj można obserwować na rodzicielskich forach, gdzie podawane były kolejne niesprawdzone informacje.

Prezes PiS: Rząd musi działać!

Na panujący chaos uwagę zwrócił prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- „Od rana tysiące rodziców zastanawia się, czy wysłać swoje dzieci do szkoły lub przedszkola. Jedne szkoły się zamykają, inne prowadzą zajęcia. Nie ma żadnej koordynacji ani odgórnych zarządzeń dotyczących tego, co robić, gdzie jest bezpiecznie, a gdzie istnieje ryzyko lub zagrożenie. Chaos”

- napisał w mediach społecznościowych.

Wobec tego polityk apeluje do rządzących o podjęcie realnych działań.

- „Zamiast politycznej wojny dzisiaj potrzebne są decyzje i dobre zarządzanie polską edukacją. Rząd Tuska ma wszelkie narzędzia, aby działać. W poniedziałek dzieci muszą wrócić do szkół i przedszkoli, a rodzice muszą mieć poczucie, że ich dzieci będą w bezpiecznym miejscu”

- podkreśla.