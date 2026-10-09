W miejscowości Leszczydół-Nowiny pod Wyszkowem doszło wczoraj do przerażającej tragedii. 15-letni absolwent tamtejszej szkoły podstawowej wtargnął do placówki i zaatakował nożem trzy osoby. Niestety, medykom nie udało się uratować życia 37-letniej woźnej, która została raniona w szyję. Do szpitala trafiła też nauczycielka, a powierzchowne rany odniósł dyrektor placówki, który obezwładnił napastnika. Dzień wcześniej 19-latek zaatakował nożem kilka osób w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Napastnik miał przy sobie również ładunek wybuchowy domowej konstrukcji, którego na szczęście nie udało mu się detonować.

Działania policji

Podobnych tragedii mogło być więcej, ale wielu potencjalnym tragediom udało się zapobiec dzięki sprawnym działaniom policji. Od rana napływają informacje o kolejnych zatrzymaniach związanych z groźbami w internecie.

- „Od pierwszych chwil policjanci w całym kraju podejmują działania, których celem jest zweryfikowanie wszystkich zgłoszeń dotyczących gróźb, zapowiedzi przemocy oraz incydentów mogących zagrażać uczniom i pracownikom placówek oświatowych. Każdy, nawet najmniejszy sygnał jest szczegółowo sprawdzany. Policjanci @PolicjaCBZC

przez całą dobę monitorują sieć”

- czytamy w komunikacie policji.

- „Dotychczas 13 zdarzeń uzasadniało podejrzenie popełnienia przestępstw, zatrzymano 10 osób, które odpowiedzą w większości za kierowanie gróźb karalnych”

- dodano.

Zapewniono, że „służby cały czas monitorują Internet i błyskawicznie reagują na niepokojące treści”.

Policjanci w szkołach

Tymczasem wokół polskich szkół pojawia się więcej patroli, a funkcjonariusze spotykają się z uczniami.

- „Nad bezpieczeństwem dzieci i pedagogów w całym kraju czuwać będą funkcjonariusze Policji. Wiąże się to nie tylko ze zwiększoną liczbą patroli wokół szkół - policjanci wezmą również udział w spotkaniach z młodzieżą, podczas których będą mówić o tym, jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach”

- zapowiedziano w komunikacie.

Policja apeluje przy tym „o powściągliwość w rozpowszechnianiu niezweryfikowanych informacji oraz o przeciwdziałanie dezinformacji, opierając się wyłącznie na faktach i unikając powielania niesprawdzonych doniesień”.