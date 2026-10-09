Przewodniczący Komitetu Noblowskiego podkreślił, że „Navi Pillay jest jedną z wielkich obrońców prawa żyjących w naszych czasach”.

- „Znacząco poszerzyła zakres i wpływ prawa międzynarodowego”

- stwierdził Jorgen Watne Frydnes.

Mówił o wielkiej odwadze, z jaką laureatka walczyła o prawa innych. Zwrócił też uwagę, że udało jej się rozwinąć karierę prawniczą mimo dyskryminacji, z którą musiała się mierzyć.

Pokojowa Nagroda Nobla to jedno z najważniejszych wyróżnień na świecie. W tym roku Norweski Komitet Noblowski wybrał laureatkę spośród 287 kandydatów – w połowie były to organizacje. Nie jest tajemnicą, że na wyróżnienie tą nagrodą liczy prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.