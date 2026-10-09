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Prawniczka z RPA z Pokojową Nagrodą Nobla

Pokojową Nagrodę Nobla 2026 otrzymała południowoafrykańska prawniczka działająca na rzecz praw człowieka Navanethem „Navi” Pillay. To była Wysoka Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka i była prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy.

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Fot. screenshot: YouTube (Northern Ireland Human Rights Commission)
Fot. screenshot: YouTube (Northern Ireland Human Rights Commission)

Przewodniczący Komitetu Noblowskiego podkreślił, że „Navi Pillay jest jedną z wielkich obrońców prawa żyjących w naszych czasach”.

- „Znacząco poszerzyła zakres i wpływ prawa międzynarodowego”

- stwierdził Jorgen Watne Frydnes.

Mówił o wielkiej odwadze, z jaką laureatka walczyła o prawa innych. Zwrócił też uwagę, że udało jej się rozwinąć karierę prawniczą mimo dyskryminacji, z którą musiała się mierzyć. 

Pokojowa Nagroda Nobla to jedno z najważniejszych wyróżnień na świecie. W tym roku Norweski Komitet Noblowski wybrał laureatkę spośród 287 kandydatów – w połowie były to organizacje. Nie jest tajemnicą, że na wyróżnienie tą nagrodą liczy prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. 

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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