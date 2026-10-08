Premier Donald Tusk próbuje wykorzystać tragedie w polskich szkołach do politycznej walki i ataku na prezydenta. Po dzisiejszej naradzie z ministrami – zwołanej w związku z atakiem 15-letniego nożownika w szkole pod Wyszkowem – szef rządu przywołał zawetowaną w styczniu przez prezydenta ustawę umożliwiającą urzędnikom usuwanie z Internetu treści uznanych za nielegalne.

- „I niestety mamy bardzo złe doświadczenia przez to, że w tej chwili mamy zablokowane narzędzia. Niestety, wiele aktów agresji, prześladowania rówieśniczego, hejtu rówieśniczego, to są rzeczy, które są też transmitowane czy promowane w internecie przez sprawców i uczestników tych zdarzeń”

- mówił przewodniczący Koalicji Obywatelskiej.

- „Chciałbym, żeby to do wszystkich dotarło, szczególnie do tych, którzy blokowali tę ustawę – że gdyby dzisiaj ten młodociany nożownik transmitował zbrodnię w internecie, to nie moglibyśmy tej treści zablokować. Ponieważ nie dostaliśmy tego narzędzia prawnego do ręki. Ponieważ - w imię źle pojętej wolności słowa w internecie – i to mamy od Ameryki, przez Europę, do Polski – zwolenników tego, aby każda forma przemocy nie była w żaden sposób ograniczana ani przez państwo redukowana?”

- dodawał.

Leśkiewicz: To obrzydliwe

Na wystąpienie premiera zareagował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

- „Premier Donald Tusk wykorzysta każdą sytuację i każdą tragedię do osobistego ataku na Prezydenta RP. To obrzydliwe i skrajnie cyniczne zachowanie”

- stwierdził.

Przypomniał, że „to rząd ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo Polakom”.

- „Przestańcie się usprawiedliwiać, weźcie się wreszcie do roboty.”

- zaapelował do rządzących.

Głos zabrał również szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.

- „Wykorzystywanie tragedii do politycznych ataków jest niedopuszczalne i godzi w powagę Państwa”

- zauważył prezydencki minister.

Podkreślił, że „za bezpieczeństwo w polskich szkołach i na ulicach odpowiada rząd, który ma wszystkie narzędzia, by je zapewnić”.