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Nagranie o „krwawym piątku” w sieci. 17-latek zatrzymany przez policję

Policjanci zatrzymali 17-latka z powiatu przasnyskiego. Ma być on autorem mrożącego krew w żyłach, które trafiło do sieci.

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Policja, radiowóz
Policja, radiowóz · fot. ilustracyjne via Pixabay com.jpg

Wspomniane nagranie zaczęło być masowo przekazywane w mediach społecznościowych. Słyszymy na nim odgrażanie się, że osoba ta jest w grupie biorącej udział w wyścigu zabójstw. Pada też sformułowanie o „krwawym piątku”.

Głos wskazał on konkretną placówkę – Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej, w którym zapowiedział „rzeź”. Padło również imię i nazwisko chłopca, który ma być „celem numer jeden”.

Mazowiecka Policja poinformowała, że właśnie zatrzymany 17-latek ma być autorem nagrania. Do zatrzymania doszło już wczoraj, po godzinie 20.

Źródło: PAP,niezalezna.pl

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