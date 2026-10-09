Wspomniane nagranie zaczęło być masowo przekazywane w mediach społecznościowych. Słyszymy na nim odgrażanie się, że osoba ta jest w grupie biorącej udział w wyścigu zabójstw. Pada też sformułowanie o „krwawym piątku”.

Głos wskazał on konkretną placówkę – Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej, w którym zapowiedział „rzeź”. Padło również imię i nazwisko chłopca, który ma być „celem numer jeden”.

Mazowiecka Policja poinformowała, że właśnie zatrzymany 17-latek ma być autorem nagrania. Do zatrzymania doszło już wczoraj, po godzinie 20.