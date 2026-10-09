Przypominając, że kara śmierci jest „niedopuszczalna", ponieważ stanowi „zamach na nienaruszalność i godność osoby ludzkiej", hierarcha podkreślił, że godność ta, „dana przez Boga", nigdy nie zanika, „niezależnie od ciężaru" popełnionego przestępstwa. Jak zauważył, postęp dokonany w systemach karnych pozwala dziś państwom „skutecznie chronić" społeczeństwo, „nie zamykając drogi do skruchy i odkupienia".

Od pomyłki sądowej nie ma odwołania

Jak zauważył arcybiskup, w przypadku zastosowania kary śmierci „nie ma możliwości odwołania się w razie pomyłki sądowej". Tymczasem ofiary i ich rodziny mają „prawo do solidarności, wsparcia oraz sprawiedliwości, która jest szybka, bezstronna i humanitarna".

Odebranie życia drugiemu człowiekowi „nie może jednak przywrócić tego, co zostało utracone". Celem kary „nie jest zemsta", lecz „odbudowanie więzi społecznych, ochrona dobra wspólnego i reintegracja sprawcy ze społeczeństwem".

Niezwłocznie wprowadzić moratorium na egzekucje

Stąd ponowny apel o zniesienie tej kary. Pomimo podejmowanych w tym kierunku wysiłków egzekucje nadal odbywają się. Dlatego państwa, które utrzymują karę śmierci, powinny rozważyć „niezwłoczne wprowadzenie moratorium na egzekucje jako kroku w kierunku jej zniesienia". Powinny również zamieniać już orzeczone wyroki na łagodniejsze kary, zapewniać „rzetelne procesy sądowe", a także inwestować w podejście oparte na resocjalizacji i naprawieniu wyrządzonych krzywd.