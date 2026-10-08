Sportowe media na całym świecie odnotowały niezwykłe wydarzenie, do jakiego doszło w czasie wizyty prezydenta Karola Nawrockiego na Filipinach. Polski przywódca wziął udział w treningu bokserskim z wielokrotnym mistrzem świata Mannym Pacquiao.

- „Podczas oficjalnej wizyty w Filipinach Karol Nawrocki wszedł do ringu z filipińską legendą boksu, Mannym Pacquiao, łącząc dyplomację z lekką sesją treningową”

- podał „Gulf News”.

Trudno o lepszą promocję Polski na świecie. Nawet takie wydarzenie reprezentanci rządzącego w Polsce obozu próbują jednak wykorzystać do ataku na głowę państwa. Wedle Tomasza Treli z Nowej Lewicy – o którym nawet Szymon Hołownia musiał przyznać, że „nie jest to najostrzejsza kredka w sejmowym piórniku” – olimpijska dyscyplina sportu, jaką jest boks, to… „dawanie w mordę”.

- „To jest jednak kompromitacja, wstyd i dziadostwo. Prezydent Polski leci z oficjalną wizytą do Republiki Filipin i chętnie dałby komuś w mordę. Boże, widzisz i nie grzmisz!”

- napisał partyjny kolega Roberta Biedronia.

Wildstein: czego właściwie innego można było się spodziewać po tym tępym, politycznym, populistycznym dresiarstwie…

Na wpis Treli zareagował w mediach społecznościowych Dawid Wildstein.

- „Wszystkie największe strony zajmujące się sportem, nie tylko boksem, zauważyły trening Nawrockiego i Pacquiao, są zachwycone.

REKLAMA NA CAŁY ŚWIAT POLSKI, W SIECI MILIONY POZYTYWNYCH REAKCJI. A u nas? U nas wycie opętanej nienawiścią bandy hejterów z wypranymi Wyborczą i TVNem mózgami”

- zauważa publicysta.

- „Poseł Trela bredzi coś, że to pochwała bójek i wstyd na cały świat, OBRAŻAJĄC MILIONY LUDZI NA CAŁYM ŚWIECIE, KTÓRZY TRENUJĄ BOKS. Wtóruje mu Zdrojewski z KO i setki im podobnych. Ale ok, czego właściwie innego można było się spodziewać po tym tępym, politycznym, populistycznym dresiarstwie żenujący na kompleksach i głupocie?”

- dodaje.

Zazmacza jednak, że „jest jeszcze gorzej”.

- „(…) otóż rozmaite Tuskoidy i Giertychoidy włażą NAWET NA ZAGRANICZNE, W TYM I FILIPIŃSKIE STRONY TŁUMACZYĆ, JAKI NAWROCKI JEST STRASZNY...

I ta patologia, ci otumanieni hejtem imbecyle plują, komentuja, obrazają innych ludzi, którzy chwalą Polskę... Nosz... słów brak”

- stwierdza dziennikarz.