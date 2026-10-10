Efekt Leona we Francji: więcej modlitwy, formacji i powołań

Zesłanie Ducha Świętego

Bp Étienne Guillet podkreśla, że wizyta Leona XIV we Francji okazała się prawdziwym zesłaniem Ducha Świętego. Najwyraźniej przejawiało się to właśnie w Saint-Denis na wieczornym czuwaniu z młodzieżą. „Widziałem płomienie Ducha Świętego w sercach i duszach: pokój, radość, pragnienie jedności, chęć zaangażowania się, odwagę i śmiałość w dawaniu świadectwa. Pokój i radość, które nadal trwają niczym trwała woń są znakiem Ducha Świętego” – zapewnia ordynariusz diecezji Saint-Denis w wywiadzie dla tygodnika France Catholique.

Francuzi już wiedzą, co jest źródłem

Podkreśla, że Papież odpowiedział na drzemiące we Francuzach pragnienie powrotu do źródeł. Zachęcił ich, by to źródło rzeczywiście odnaleźli i z niego czerpali, wskazując zarazem, że tym źródłem jest sam Jezus Chrystus.

Bp Guillet zapewnia, że Kościół będzie powracać wraz z młodymi do słów, które wypowiedział do nich Papież. Wyraża ubolewanie, że większość młodych nie będzie mogła wziąć udziału w Światowym Dniu Młodzieży w Seulu. Podjęte zostaną jednak inne inicjatywy, które dadzą młodym okazje do modlitwy i formacji: pielgrzymki, dni skupienia, rekolekcje.

Bp Guillet zapowiada, że Kościół będzie też kładł silny nacisk na formację chrześcijańską, aby wierzący mogli uzasadnić wobec innych swą wiarę i nadzieję. Wskazywał na to również Leon XIV, kiedy mówił, że potrzeba nie tylko przemiany serca, ale również nawrócenia intelektualnego.

Nowe powołania

Gospodarz spotkania na Stade de France przyznaje, że wielkie wrażenie zrobiła na nim reakcja młodych na papieskie słowa o powołaniach. On sam w swej diecezji otworzył 1 października dom powołaniowy. Zgłosiło się dwóch młodych, a przy tym diecezja Saint-Denis liczy zaledwie 100 kapłanów, z czego tylko 12 to księża diecezjalni.

Wzór dla biskupów

Ordynariusz Saint-Denis przyznaje, że postawa Leona XIV silnie zainspirowała francuskich biskupów. Chcą naśladować Papieża w jego charakterystycznym tonie: stanowczym, a zarazem łagodnym i pełnym dobroci.

Bp Guillet przypomniał, że podczas spotkania z Episkopatem Ojciec Święty zachęcał biskupów, by wykazywali się odwagą w debatach publicznych, zwłaszcza gdy chodzi o obronę życia. „Jeśli my biskupi chcemy być bardziej obecni i zaangażowani w debaty publiczne, musimy przyjąć ton Leona” – dodaje francuski biskup.

Mamy Papieża, którego prowadzi Duch Święty

Przyznaje, że na spotkaniu z episkopatem najbardziej uderzyło go przeświadczenie, że mamy Papieża, którego prowadzi Duch Święty. Również młodzi spontanicznie wyczuwali wyjątkową rolę Leona XIV. Widziałem w ich spojrzeniach, że naprawdę przyjmowali go jako Następcę Piotra – dodaje bp Guillet.