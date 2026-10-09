Według prezydenta USA Moskwa natychmiast skieruje ponad 300 tys. ton diesla na rynek amerykański i światowy, a w kolejnych tygodniach i miesiącach mają pojawić się dalsze miliony ton paliwa.

– Właśnie zakończyłem niezwykle udaną rozmowę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem – napisał Trump w serwisie Truth Social.

Jak przekazał, Rosja ma natychmiast dostarczyć ponad 300 tys. ton oleju napędowego, kolejne 500 tys. ton w listopadzie, a następnie następny milion ton. Trump dodał, że w zależności od stanu rosyjskich rafinerii Moskwa ma później skierować na rynek jeszcze 3 mln ton diesla.

– Ceny oleju napędowego dla Amerykanów i całego świata będą spadać, w rekordowym tempie i szybko – zapewnił amerykański prezydent.

Trump podkreślił, że zależy mu przede wszystkim na obniżeniu kosztów dla rolników, hodowców i kierowców ciężarówek.

Rosyjski diesel ma pomóc obniżyć ceny

Decyzja zapada w momencie, gdy ceny diesla w USA pozostają na poziomach bliskich rekordowym. Według Reutersa od początku wojny USA i Izraela z Iranem wzrosły one o około 70 proc., a średnia cena sięgnęła 6,28 dolara za galon.

Trump próbował już wcześniej zwiększyć podaż paliwa, m.in. naciskając na sojuszników, by uwolnili część rezerw oraz zezwalając na szersze używanie nieopodatkowanego, barwionego diesla.

Nowa zapowiedź jest jednak szczególnie znacząca, bo jeszcze pod koniec września Moskwa przedłużyła zakaz eksportu oleju napędowego do końca października. Putin mówił niedawno, że Rosja nie wznowi eksportu, dopóki sankcje nie zostaną złagodzone.

Rosyjski sektor rafineryjny został w ostatnich miesiącach osłabiony przez ukraińskie ataki dronów. To właśnie dlatego Trump zastrzegł, że dalsze, liczone w milionach ton dostawy będą zależne od kondycji rosyjskich rafinerii.

Prezydent USA powiązał porozumienie z Putinem również z sytuacją wokół cieśniny Ormuz i zapewnił, że większa podaż paliwa ma szybko przełożyć się na spadek cen.

Na końcu swojego wpisu Trump odniósł się także do Iranu.

– Trzeba zrozumieć, że Iran nie będzie miał broni jądrowej – oświadczył.