O wyroku śmierci dla mężczyzny, który 5 listopada 2009 roku otworzył ogień do żołnierzy w bazie Fort Hood w Teksasie informowaliśmy na Fronda.pl. Hassan został skazany na śmierć – sąd uznał go winnym 45 zarzutów dotyczących zabójstwa z premedytacją i usiłowania zabójstwa.

W rozmowie ze stacją Real America's Voice szef Pentagonu Pete Hegseth przekazał datę egzekucji. Dodał też administracja USA chce, aby egzekucja miała charakter publiczny, by społeczeństwo zrozumiało jak poważne przestępstwa pociągają ze sobą poważne konsekwencje.

„Zadbamy o to, by ludzie mogli to zobaczyć” – powiedział polityk.

Warto dodać, że będzie to w USA pierwsze wykonanie kary śmierci przez rozstrzelanie od 1945 roku. Jeśli chodzi o zapowiedź transmisji na żywo – byłaby to pierwsza publiczna egzekucja od 1936 roku.

Jeśli chodzi o sprawiedliwą karę i zadośćuczynienie, polecamy wywiad, jakiego portalowi Fronda.pl udzielił ks. prof. Andrzej Kobyliński:

„Tragedia w Jarosławiu. Ks. prof. Kobyliński dla Frondy: Nie wolno banalizować przebaczenia!”