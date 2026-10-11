Odprawa z udziałem premiera. „Ponura moda na przemoc”

W warszawskiej szkole policealnej na ul. Mińskiej doszło wczoraj do kolejnego ataku, w wyniku którego ranne zostały dwie nastolatki oraz 24-latka. Policja zatrzymała 21-letnią uczennicę szkoły. To kolejny z dramatycznej serii ataków w polskich szkołach. W ub. tygodniu, w miejscowości Leszczydół-Nowiny pod Wyszkowem 15-letni absolwent tamtejszej szkoły podstawowej wtargnął do placówki i zaatakował nożem trzy osoby. Niestety, medykom nie udało się uratować życia 37-letniej woźnej, która została raniona w szyję. Do szpitala trafiła też nauczycielka, a powierzchowne rany odniósł dyrektor placówki, który obezwładnił napastnika. Dzień wcześniej 19-latek zaatakował nożem kilka osób w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Napastnik miał przy sobie również ładunek wybuchowy domowej konstrukcji, którego na szczęście nie udało mu się detonować.

Odprawa z udziałem premiera

Premier Donald Tusk wziął dziś rano udział w odprawie z udziałem szefów resortów edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji i koordynatora służb specjalnych oraz szefów służb, będącej reakcją na tragiczne wydarzenia w polskich szkołach. Szef rządu zapewnił, że „nie mamy do czynienia z żadną zorganizowaną na dużą skalę grupą ludzi (…), którzy mają plan, aby tworzyć poczucie zagrożenia”.

- „To są bardzo często zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywność w sieci”

- stwierdził.

Podkreślił, że do zabezpieczenia szkół skierowano 10 tys. funkcjonariuszy policji. W ostatnich dniach przeprowadzono działania w 50 tys. placówek i zatrzymano 100 osób. W ocenie Donalda Tuska, „mamy do czynienia z bardzo ponurą modą na przemoc”.

- „Wśród grup, które identyfikujemy, aktywnych głównie w sieci, zwraca uwagę grupa - to nie jest grupa zorganizowana, mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie - która jest aktywna, jeśli chodzi o poszukiwanie treści nazistowskich związanych z przemocą z czasów II wojny światowej”

- powiedział.

Mówił też o negatywnym wpływie gier wideo, w których występuje przemoc.

- „Jest wiele tych gier bardzo popularnych, gdzie ta przemoc też zaczyna się pojawiać w sposób coraz bardziej widoczny”

- wyjaśnił prezes Rady Ministrów.

Dalej wskazał też na… „pozytywny aspekt” tragedii z ostatnich dni.

- „Pozytywny w tym sensie, że w bardzo wielu miejscach mamy sygnały, że rodzice włączają się w akcję kontrolowania tego, co czym interesują się, czym się fascynują dzieci w sieci”

- wyjaśnił.