W szkole podstawowej w miejscowości Leszczydół-Nowiny pod Wyszkowem doszło wczoraj do przerażającej tragedii. Do placówki wszedł jej 15-letni absolwent, który zaatakował nożem trzy osoby. Niestety, medykom nie udało się uratować życia 37-letniej woźnej, która została zaatakowana w szyję. Do szpitala trafiła też nauczycielka, a powierzchowne rany odniósł dyrektor placówki, który obezwładnił napastnika.
Dziennikarze „Faktu” skontaktowali się ze starszą siostrą napastnika, która zdradziła, że z usta 15-latka padały wcześniej niepokojące zapowiedzi, ale nikt nie potraktował ich poważnie.
- „Czasami gadał, że chciałby spalić kościół i kogoś w nim zadźgać. Nikt nie brał tych słów na poważnie, ponieważ myśleliśmy, że to takie głupie gadanie dla żartów”
- powiedziała 19-latka.
- „Powiem panu, że jestem w szoku po tym, co się stało. Nie wiem, co mu odbiło”
- dodała.
Podkreśliła, że miała bardzo dobry kontakt z bratem. Dzień wcześniej wspólnie oglądali film.
- „Pamiętam, że śmialiśmy się i gadaliśmy o głupotach. Nic nie wskazywało, że ma zamiar coś zrobić”
- stwierdziła.
Problemy w szkole
Zdradziła jednak, że nastolatek miał problemy w szkole.
- „Ciężko było ze wstawaniem do szkoły. W czwartek rano (w dniu ataku — przyp. red.) znowu kłócił się, że nie chce iść do szkoły”
- relacjonowała.
Z domu miał wyjść zdenerwowany po tym, jak matka nie zgodziła się, by zrobił sobie dzień wolny.
Rozmówczyni „Faktu” przyznała też, że w domu dochodziło do przemocy.
- „Tata był porywczy. Kiedyś, jak byliśmy mali i niegrzeczni, to nas trochę lał”
- powiedziała.
Zdarzały się awantury, a rodzina miała założoną niebieską kartę.
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