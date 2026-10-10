Leon XIV: Kara śmierci niedopuszczalna. Uderza w godność osoby

Papież Leon XIV napisał na swoim oficjalnym koncie w serwisie X, że Kościół katolicki uważa karę śmierci za niedopuszczalną. „Kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ godzi w nienaruszalność i godność osoby ludzkiej. Dobro wspólne może być chronione, a wymogi sprawiedliwości mogą zostać zachowane bez uciekania się do kary śmierci.” – napisał Ojciec Święty.

We wpisie opublikowanym w sobotę 10 października 2026 r., w Światowym Dniu Sprzeciwu wobec Kary Śmierci Leon XIV pisze także: „Opracowano skuteczne systemy pozbawienia wolności, które chronią obywateli, a jednocześnie nie odbierają winnym całkowicie możliwości poprawy i odkupienia.”

Kard. Parolin: to wbrew godności człowieka

Wpis Papieża pojawił się dzień po wypowiedziach kard. Pietra Parolina, sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, oraz przewodniczącego Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych, którzy sprzeciwili się planowanej publicznej egzekucji Nidala Hasana.

Hasan został skazany za zabicie 13 osób i zranienie 32 innych w bazie wojskowej Fort Hood w listopadzie 2009 roku. W 2013 roku sąd wojskowy orzekł wobec niego karę śmierci.

Władze ogłosiły, że planowana na grudzień egzekucja będzie transmitowana na żywo w internecie.

W piątek, rozmawiając z dziennikarzami, kard. Parolin powiedział, że plany transmitowania egzekucji na żywo są nie do przyjęcia.

„Naprawdę trudno zrozumieć, dlaczego ktokolwiek chciałby stosować tę metodę w dzisiejszych czasach” – stwierdził. „Nie wiem, w jakim celu. Z pewnością niedopuszczalne jest przekształcanie śmierci w widowisko. Niezależnie od tego, jak bardzo winna jest dana osoba, istnieją inne sposoby”.

Kardynał przypomniał, że kara śmierci jest wbrew godności człowieka i nie pełni funkcji odstraszającej.

Abp Coakley: promocja kultury śmierci

Wcześniej w piątek abp Paul Coakley, przewodniczący Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych, wyraził „wstrząs i głęboki smutek”, apelując o ponowne rozważenie tej decyzji.

„W żadnym wypadku nie można usprawiedliwiać czynów Hasana, jednak ta decyzja stanowi barbarzyńską promocję kultury śmierci i musi zostać ponownie rozważona” – powiedział w rozmowie z Vatican News.

Ostrzegł, że publiczna egzekucja podważy moralne fundamenty narodu, i modlił się, aby Amerykanie zawsze wybierali życie.