Kard. Tagle nowym dziekanem Kolegium Kardynalskiego

Kard. Giovanniemu Battiście Re, który sprawował urząd dziekana Kolegium Kardynalskiego od 2020 r., będzie odtąd przysługiwał tytuł dziekana emeryta i zachowa on tytularną diecezję suburbikarną Sabina-Poggio Mirtero. Z kolei kard. Luis Antonio Tagle, proprefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji, zachowa tytularną diecezję suburbikarną w Albano, obejmując ponadto diecezję tytularną Ostii, zwyczajowo przypisaną właśnie dziekanowi Kolegium Kardynalskiego, ze względu na szczególną rolę biskupa Ostii w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.

Dziekan Kolegium Kardynalskiego wybierany jest spośród kardynałów biskupów, a więc tych, którzy są wyższi stopniem, niż kardynałowie prezbiterzy i kardynałowie diakoni (podział ten, związany dawniej ze stopniami święceń kapłańskich, dziś ma charakter tytularny). Franciszek znowelizował zasady tego wyboru, który nie jest już dożywotni, ale na pięcioletnią kadencję, która może zostać przedłużona.

Obecnie główne zadania dziekana związane są z sede vacante. To on przewodniczy Mszy świętej pogrzebowej papieża oraz Mszy świętej na rozpoczęcie konklawe. Następnie przewodniczy konklawe, a gdy zostanie wybrany następca św. Piotra, w imieniu całego kolegium pyta elekta o zgodę na przyjęcie wyboru oraz o imię, jakie chce przyjąć jako papież.