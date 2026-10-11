Dzień: niedziela, 11 października 2026 Imieniny: Aldony, Brunona, Emila

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

XXVIII Niedziela zwykła

USA

Trump po stronie Putina? Szokujące słowa prezydent USA

Usprawiedliwiając swoje porozumienie w sprawie rosyjskiego diesla, Donald Trump uderza w prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego przekonując, że ten mógł zakończyć wojnę, ale wolał tego nie robić.

1 min czytania
Fot. kremlin.ru/screenshot: YouTube (DRM News)
Fot. kremlin.ru/screenshot: YouTube (DRM News)

W piątek prezydent USA Donald Trump poinformował o szokującym porozumieniu z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, w ramach którego Amerykanie mają importować rosyjski olej napędowy. Do kwietnia przyszłego roku Stany Zjednoczone „zawiesiły” sankcje na rosyjskie paliwo. Przerażającej decyzji towarzyszą zaskakujące wypowiedzi Trumpa na temat trwającej na Ukrainie wojny. Wczoraj amerykański przywódca relacjonował swoją rozmowę telefoniczną z Putinem.

- „Prezydent Putin bardzo chciałby, żeby doszło rozwiązania”

- przekonywał.

- „Uwalnia dużo paliwa dla świata. To coś dobrego. Po bardzo niskiej cenie”

- dodał.

Wcześniej przekonywał, że prezydent Ukrainy wiele razy mógł zakończyć wojnę. Co więcej, oskarżał Zełenskiego o chęć przysporzenia światu kłopotów, czemu mają służyć ataki na rosyjskie rafinerie. 

Źródło: PAP, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej