W piątek prezydent USA Donald Trump poinformował o szokującym porozumieniu z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, w ramach którego Amerykanie mają importować rosyjski olej napędowy. Do kwietnia przyszłego roku Stany Zjednoczone „zawiesiły” sankcje na rosyjskie paliwo. Przerażającej decyzji towarzyszą zaskakujące wypowiedzi Trumpa na temat trwającej na Ukrainie wojny. Wczoraj amerykański przywódca relacjonował swoją rozmowę telefoniczną z Putinem.

- „Prezydent Putin bardzo chciałby, żeby doszło rozwiązania”

- przekonywał.

- „Uwalnia dużo paliwa dla świata. To coś dobrego. Po bardzo niskiej cenie”

- dodał.

Wcześniej przekonywał, że prezydent Ukrainy wiele razy mógł zakończyć wojnę. Co więcej, oskarżał Zełenskiego o chęć przysporzenia światu kłopotów, czemu mają służyć ataki na rosyjskie rafinerie.