Wiara

Odmawiajcie różaniec! Oto obietnice Maryi

Październik jest miesiącem szczególnie poświęconym nabożeństwu różańcowemu. Tą modlitwą przez wieki katolicy wypraszali niezliczoną ilość łask za pośrednictwem Maryi. Objawiając się bł. Alanowi de la Roche, Matka Boża złożyła konkretne obietnice związane z odmawianiem różańca.

Redakcja 07.10.2026 08:00 2 min czytania