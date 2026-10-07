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Wiara

Odmawiajcie różaniec! Oto obietnice Maryi

Październik jest miesiącem szczególnie poświęconym nabożeństwu różańcowemu. Tą modlitwą przez wieki katolicy wypraszali niezliczoną ilość łask za pośrednictwem Maryi. Objawiając się bł. Alanowi de la Roche, Matka Boża złożyła konkretne obietnice związane z odmawianiem różańca.

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Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus, różaniec
Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus, różaniec · fot. Pixabay

Znany w historii apostoł różańca świętego i założyciel bractw różańcowych, bł. Alan, miał otrzymać od Matki Bożej następujące obietnice, przekazywane w tradycji zakonu dominikańskiego:

  1. Wszyscy, którzy wiernie mi służyć będą odmawiając różaniec święty otrzymają pewną szczególną łaskę.
  2. Wszystkim odmawiającym pobożnie mój różaniec przyrzekam moją szczególniejszą opiekę i wielkie łaski.
  3. Różaniec będzie najpotężniejszą bronią przeciw piekłu, wyniszczy pożądliwości, usunie grzechy, wytępi herezje.
  4. Cnoty i święte czyny zakwitną - najobfitsze zmiłowanie uzyska dla dusz od Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych; o, ileż dusz uświęci ta modlitwa.
  5. Dusza, która poleca mi się przez różaniec - nie zginie.
  6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym - wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.
  7. Prawdziwi czciciele mego różańca nie umrą bez sakramentów świętych.
  8. Chcę, aby odmawiający mój różaniec, mieli w życiu i przy śmierci światło i pełnię łask, aby w życiu i przy śmierci uczestniczyli w zasługach świętych.
  9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które mnie czciły modlitwą różańcową.
  10. Prawdziwi synowie mego różańca osiągną wielką chwałę w niebie.
  11. O cokolwiek przez różaniec prosić będziesz - otrzymasz.
  12. Rozszerzającym mój różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.
  13. Uzyskałam u syna mojego, aby wpisani do bractwa mojego różańca - mieli w życiu i przy śmierci za braci wszystkich mieszkańców nieba.
  14. Odmawiający mój różaniec są moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna mojego jednorodzonego.
  15. Nabożeństwo do mego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

Źródło: -

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