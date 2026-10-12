Marsz równości w Krakowie? Gibała: Nie pod moim patronatem

Zwycięzca wczorajszych wyborów na prezydenta Krakowa wystąpił dziś na antenie Radia Kraków, gdzie zapowiedział, iż dzień po zaplanowanym na 21 października przedstawi swoich czterech zastępców. Zapewnił, że żaden z nich nie jest członkiem partii politycznych.

Gibała zapowiedział, że w trosce o dobro mieszkańców będzie współpracował ze wszystkimi siłami politycznymi. Wskazał, że głosowali na niego wyborcy Razem z jednej strony i Konfederacji z drugiej.

- „Mój elektorat jest bardzo ponad podziałami”

- stwierdził.

Odnosząc się do kwestii światopoglądowych określił się legalistą zapowiadając, że jako taki nie sprzeciwi się transkrypcji aktów „małżeństw” jednopłciowych. Oświadczył jednak, że w przeciwieństwie do swojego poprzednika nie obejmie patronatem marszu równości.

- „Mam wrażenie, że od mniej więcej trzech lat to środowisko, które organizuje marsze równości, się po prostu upartyjniło. To są ludzie, którzy startowali do parlamentu, do samorządu z list konkretnej opcji politycznej”

- powiedział.