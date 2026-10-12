Dzień: poniedziałek, 12 października 2026 Imieniny: Maksymiliana, Edwina, Eustachego

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek XXVIII tygodnia okresu zwykłego

Polityka

Marsz równości w Krakowie? Gibała: Nie pod moim patronatem

Prezydent elekt Krakowa Łukasz Gibała oświadczył, że nie obejmie swoim patronatem krakowskiego marszu równości. Wydarzenie wspierał poprzedni włodarz, reprezentujący Koalicję Obywatelską Aleksander Miszalski.

1 min czytania
Fot. screenshot: YouTube (Polsatnws.pl)
Fot. screenshot: YouTube (Polsatnws.pl)

Zwycięzca wczorajszych wyborów na prezydenta Krakowa wystąpił dziś na antenie Radia Kraków, gdzie zapowiedział, iż dzień po zaplanowanym na 21 października przedstawi swoich czterech zastępców. Zapewnił, że żaden z nich nie jest członkiem partii politycznych. 

Gibała zapowiedział, że w trosce o dobro mieszkańców będzie współpracował ze wszystkimi siłami politycznymi. Wskazał, że głosowali na niego wyborcy Razem z jednej strony i Konfederacji z drugiej.

- „Mój elektorat jest bardzo ponad podziałami”

- stwierdził.

Odnosząc się do kwestii światopoglądowych określił się legalistą zapowiadając, że jako taki nie sprzeciwi się transkrypcji aktów „małżeństw” jednopłciowych. Oświadczył jednak, że w przeciwieństwie do swojego poprzednika nie obejmie patronatem marszu równości.

- „Mam wrażenie, że od mniej więcej trzech lat to środowisko, które organizuje marsze równości, się po prostu upartyjniło. To są ludzie, którzy startowali do parlamentu, do samorządu z list konkretnej opcji politycznej”

- powiedział.

 

Źródło: PAP, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej