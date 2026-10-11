Tusk stracił Kraków. Opozycja: To dopiero początek!

W takim duchu rezultat wyborów w Krakowie komentuje m.in. poseł Konrad Berkowicz z Konfederacji.

- „I tak oto po 24 latach rządzenia - afer, kolesiostwa i złodziejstwa, Platforma traci Kraków. Dziś traci władzę w Krakowie. Za rok straci władzę w całej Polsce”

- zapowiada parlamentarzysta.

Była premier Beata Szydło zwraca uwagę na ogromną przewagę, którą wedle badań exit poll bezpartyjny kandydat zdobył nad reprezentującą Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe Moniką Piątkowską.

- „Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa! Miażdżące zwycięstwo nad kandydatką Tuska. Gratuluję! Do zwycięstwa Łukasza Gibały przyczynili się w decydującym stopniu wyborcy prawicy. Mam nadzieję, że będzie o tym pamięta”

- napisała eurodeputowana PiS.

Z kolei dziennikarz Jacek Nizinkiewicz z „Rzeczpospolitej” zwraca uwagę, iż osobistą porażkę odnotowują Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz.

- „Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz przegrali Kraków. Łukasz Gibała zmiażdżył Monikę Piątkowską. Czy wiatr zmian wieje ze stolicy Małopolski?”

- zastanawia się publicysta.