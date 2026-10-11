Podkarpacie: 35-latek napadł na księdza w czasie Mszy

Do zdarzenia doszło w czasie Mszy świętej sprawowanej o godz. 8:00. Jak relacjonuje „Super Express”, 35-latek zachowywał się w niepokojący sposób. W pewnym momencie wszedł do prezbiterium i rzucił swoją kurtkę na ołtarz, po czym uderzył w rękę celebrującego Mszę kapłana. Natychmiast zareagowali wierni i napastnik został obezwładniony przez kilku mężczyzn.

Irracjonalne zachowanie mężczyzny

Po przyjeździe policji mężczyzna przekonywał, że… jedynie chciał przybić księdzu piątkę, bo ten miał uniesione ręce. Funkcjonariusze zdecydowali o konieczności wezwania karetki pogotowia z uwagi na irracjonalne zachowanie 35-latka. Ta zabrała go do szpitala.

- „Na razie nie wiadomo, co dokładnie skłoniło 35-latka do tak nietypowego zachowania podczas nabożeństwa. Według naszych nieoficjalnych ustaleń mężczyzna może zmagać się z problemami zdrowia psychicznego”

- podaje „Super Express”.