Łukasz Gibała: Krakowianie odzyskali swoje miasto

Wedle badania OGB, Łukasz Gibała zdobył dziś 64,1 proc. głosów, a wedle badania IPSOS – 61 proc. Jego kontrkandydatka, reprezentująca KO i PSL Monika Piątkowska zdobyła wedle sondaży kolejno 35,9 i 39 proc.

Gibała: Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić

- „Wybory właśnie się skończyły, odłóżmy na bok wszelkie spory. Pokażemy przed całą Polską, że pomimo tego, co nas różni, ważniejsze jest dla nas to, co nas łączy i że wspólnie potrafimy pracować dla dobra naszego miasta”

- zaapelował po ogłoszeniu sondażowych wyników Łukasz Gibała.

Zaznaczył, że przed Krakowem dwa trudne lata.

- „Mamy fatalną sytuację budżetową w Krakowie. Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić. Jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić, posprzątać, żeby znowu w Krakowie było normalnie, ale wierzę, że wspólnie damy radę”

- stwierdził.

Przykład Krakowa pociągnie mieszkańców innych miast?

Przyznał, iż ma nadzieję, że Kraków stanie się przykładem dla innych miast.

- „Mam nadzieję, że wydarzenia z Krakowa natchnął do działania ludzi w całej Polsce. Za dwa tygodnie mieszkańcy Częstochowy też będą próbowali odzyskać swoje miasto. Mam wrażenie, że dzisiaj w Polsce coraz więcej osób widzi, że nie musimy żyć w tej rzeczywistości, którą projektują nam politycy z Warszawy. Coraz więcej osób widzi, że my sami lepiej wiemy, co jest dla nas dobre”

- powiedział.