Zakończyła się II tura wyborów na prezydenta Krakowa, ogłoszonych po odwołaniu w ramach referendum Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała, który w pierwszej turze zdobył 36,38 proc. głosów, zmierzył się dziś z reprezentującą Koalicję Obywatelską i PSL Moniką Piątkowską, popartą dwa tygodnie temu przez 29,91 proc głosujących.

Exit poll

Wedle badania exit poll zrealizowanego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą, na Łukasza Gibałę wskazało 64,1 proc. wyborców, a na jego kontrkandydatkę 35,9 proc.

Badanie Ipsos natomiast daje Gibale 61 proc, a Piątkowskiej 39 proc.

Oficjalnych wyników możemy spodziewać się około godz. 2 lub 3 w nocy.