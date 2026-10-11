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Exit poll: Łukasz Gibała tryumfuje w Krakowie!

Wedle badań exit poll, II turę wyborów na prezydenta Krakowa wygrał Łukasz Gibała.

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Fot. screenshot: YouTube (polsatnews.pl)
Fot. screenshot: YouTube (polsatnews.pl)

Zakończyła się II tura wyborów na prezydenta Krakowa, ogłoszonych po odwołaniu w ramach referendum Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała, który w pierwszej turze zdobył  36,38 proc. głosów, zmierzył się dziś z reprezentującą Koalicję Obywatelską i PSL Moniką Piątkowską, popartą dwa tygodnie temu przez 29,91 proc głosujących. 

Exit poll

Wedle badania exit poll zrealizowanego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą, na Łukasza Gibałę wskazało 64,1 proc. wyborców, a na jego kontrkandydatkę 35,9 proc.

Badanie Ipsos natomiast daje Gibale 61 proc, a Piątkowskiej 39 proc.

Oficjalnych wyników możemy spodziewać się około godz. 2 lub 3 w nocy.

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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