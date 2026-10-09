W miejscowości Leszczydół-Nowiny pod Wyszkowem doszło wczoraj do przerażającej tragedii. 15-letni absolwent tamtejszej szkoły podstawowej wtargnął do placówki i zaatakował nożem trzy osoby. Niestety, medykom nie udało się uratować życia 37-letniej woźnej, która została raniona w szyję. Do szpitala trafiła też nauczycielka, a powierzchowne rany odniósł dyrektor placówki, który obezwładnił napastnika. Dzień wcześniej 19-latek zaatakował nożem kilka osób w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Napastnik miał przy sobie również ładunek wybuchowy domowej konstrukcji, którego na szczęście nie udało mu się detonować.

Podobnych tragedii mogło być więcej, ale wielu potencjalnym zdarzeniom udało się zapobiec dzięki sprawnym działaniom policji. Od rana napływają informacje o kolejnych zatrzymaniach związanych z groźbami w internecie.

Zatrzymano 19 osób

W operację mającą zapewnić bezpieczeństwo w polskich szkołach zaangażowano dziś 24 tys. funkcjonariuszy.

- „Działania policji są zdecydowane i zmierzają do tego, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo dzieci”

- powiedział na konferencji prasowej szef MSWiA Marcin Kierwiński.

W ramach tej operacji zatrzymano dotychczas 19 osób. Sprawy dot. przede wszystkim pogróżek i publikowania informacji sugerujących plany przeprowadzenia ataków w kolejnych szkołach.

Ataki to efekt challenge'u? Nic na to nie wskazuje

Minister zaznaczył, że nie ma żadnego dowodu świadczącego o powiazaniu wydarzeń z Sierpca, Ostrołęki i Leszczydołu-Nowin ani o pojawieniu się internetowego wyzwania, które popychałoby nastolatków do zbrodni.

- „W tym miejscu chciałem bardzo zaapelować do wszystkich rodziców. Ja rozumiem, że te emocje są bardzo silne, ale bardzo proszę o to, aby kierować się tylko i wyłącznie sprawdzonymi informacjami”

- podkreślił.