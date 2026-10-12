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Guzek na płucu Leona XIV. Znany chirurg uspokaja

Kierownik Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej w rzymskiej Poliklinice Umberto I prof. Federico Venuta wyjaśnia, że wykryty na płucu papieża guzek nie musi oznaczać choroby nowotworowej.

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Fot. screenshot: YouTube (EWTN Polska)
Fot. screenshot: YouTube (EWTN Polska)

Papież Leon XIV przekazał wczoraj po modlitwie Anioł Pański, że w najbliższych dniach uda się na operację, ponieważ lekarze wykryli niewielki guzek na jego płucach. 

- „Najdrożsi, niedawno, podczas badań kontrolnych, lekarze wykryli u mnie niewielki, ograniczony guzek w płucu. Został on wykryty na bardzo wczesnym etapie i jest dobrze zlokalizowany. Lekarze uznali, że wskazana jest interwencja chirurgiczna. Dlatego, zgodnie z ich zaleceniami, zdecydowałem się na operację, aby go usunąć”

- powiedział ojciec święty.

- „Zabieg jest już zaplanowany na najbliższe dni. Dziękuję Wam za duchową bliskość i powierzam się Waszej modlitwie”

- dodał.

Specjalista: To nie musi być nowotwór 

Zabieg będzie wykonany w klinice Gemelli, a papież ma spędzić w szpitalu około tygodnia. Agencja ANSA poprosiła o komentarz prof. Federica Venutę, chirurga klatki piersiowej z rzymskiego uniwersytetu La Sapienza.

- „Obecność guzka w płucach wymaga dokładnej oceny medycznej, ale nie należy jej automatycznie kojarzyć z chorobą nowotworową. Zmiana sama w sobie nie pozwala na postawienie takiej diagnozy”

- zaznaczył specjalista.

Podkreślił też, że dzisiejsza chirurgia klatki piersiowej dysponuje coraz doskonalszymi technikami małoinwazyjnymi.

Źródło: Gość.pl, Fronda.pl

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