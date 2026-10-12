Papież Leon XIV przekazał wczoraj po modlitwie Anioł Pański, że w najbliższych dniach uda się na operację, ponieważ lekarze wykryli niewielki guzek na jego płucach.

- „Najdrożsi, niedawno, podczas badań kontrolnych, lekarze wykryli u mnie niewielki, ograniczony guzek w płucu. Został on wykryty na bardzo wczesnym etapie i jest dobrze zlokalizowany. Lekarze uznali, że wskazana jest interwencja chirurgiczna. Dlatego, zgodnie z ich zaleceniami, zdecydowałem się na operację, aby go usunąć”

- powiedział ojciec święty.

- „Zabieg jest już zaplanowany na najbliższe dni. Dziękuję Wam za duchową bliskość i powierzam się Waszej modlitwie”

- dodał.

Specjalista: To nie musi być nowotwór

Zabieg będzie wykonany w klinice Gemelli, a papież ma spędzić w szpitalu około tygodnia. Agencja ANSA poprosiła o komentarz prof. Federica Venutę, chirurga klatki piersiowej z rzymskiego uniwersytetu La Sapienza.

- „Obecność guzka w płucach wymaga dokładnej oceny medycznej, ale nie należy jej automatycznie kojarzyć z chorobą nowotworową. Zmiana sama w sobie nie pozwala na postawienie takiej diagnozy”

- zaznaczył specjalista.

Podkreślił też, że dzisiejsza chirurgia klatki piersiowej dysponuje coraz doskonalszymi technikami małoinwazyjnymi.