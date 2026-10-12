Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii opublikowanym 12 października w „Monitorze Polskim”, maksymalna cena benzyny Pb95 wyniesie od wtorku 7,06 zł za litr. Za Pb98 stacje będą mogły żądać najwyżej 7,95 zł za litr, natomiast maksymalna cena oleju napędowego wyniesie 8,02 zł.

Benzyna przekracza 7 zł

W poniedziałek 12 października limity wynoszą odpowiednio 6,97 zł za litr Pb95, 7,85 zł za litr Pb98 i 8,06 zł za litr oleju napędowego.

Oznacza to, że od wtorku Pb95 zdrożeje maksymalnie o 9 groszy na litrze, a Pb98 o 10 groszy. Diesel jako jedyny potanieje – o 4 grosze.

Przy tankowaniu 50-litrowego zbiornika benzyny Pb95 zmiana oznacza możliwość zapłacenia o 4,50 zł więcej niż w poniedziałek. W przypadku Pb98 różnica sięgnie 5 zł.

Nowe stawki wynikają z obowiązującego mechanizmu maksymalnych cen detalicznych paliw. Ministerstwo Energii wyjaśniało wcześniej, że limit wyliczany jest na podstawie m.in. cen hurtowych, podatków, opłat oraz określonych kosztów sprzedaży.

– Droższe paliwo to jest wyższa cena każdego produktu i wyższa inflacja – mówił w maju minister energii Miłosz Motyka, broniąc rządowych działań osłonowych na rynku paliw.

Sam resort, wprowadzając pakiet „Ceny Paliwa Niżej”, przekonywał, że maksymalna cena detaliczna ma „chronić polskie rodziny” przed skutkami gwałtownych wzrostów na rynku.

Wtorkowy limit pokazuje jednak, że nawet przy administracyjnie wyznaczanej cenie maksymalnej najpopularniejsza benzyna ponownie może kosztować więcej niż 7 zł za litr. W przypadku diesla granica 8 zł pozostaje natomiast przekroczona.

Obwieszczenie ministra energii z 12 października zostało opublikowane w „Monitorze Polskim” pod pozycją 991. Nowe maksymalne ceny zaczną obowiązywać 13 października.