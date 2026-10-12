Łukasz Gibała zwyciężył wybory na prezydenta Krakowa, zdobywając w II turze 62,12 proc. głosów. Mimo ogromnego zaangażowania rządzących, reprezentująca KO i PSL Monika Piątkowska zebrała jedynie 37,88 proc. głosów. Na to ogromne wsparcie, m.in. ze strony samego Donalda Tuska, uwagę zwrócił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

- „Przegrał Tusk, przegrała Koalicja Obywatelska, bo takiej plejady najważniejszych osób, z tej koalicji i szerzej (…) w Krakowie już bardzo dawno nie widziano podczas jakichkolwiek wyborów samorządowych”

- powiedział Jarosław Kaczyński.

- „Wszyscy wsparli, a wynik jest taki, jaki państwo widzą”

- dodał.

Wskazał, że warunkiem odrzucenia „tragicznej dla Polski pod każdym względem” polityki rządu Donalda Tuska jest zjednoczenie. Jak zaznaczył, właśnie sprzeciw wobec Donalda Tuska zdecydował o wczorajszym tryumfie Łukasza Gibały.

- „Jeżeli zapytać o mechanizmy, i to chcę bardzo mocno podkreślić, tego zwycięstwa, to one się zamykają w słowach: byle nie Tusk”

- powiedział.

Łukasza Gibałę poparli wyborcy skrajnie różnych partii politycznych.

- „Przecież to nie jest tak, że pan Gibała otrzymał poparcie przede wszystkim strony tych, którzy podzielają jego poglądy (…) To jest po prostu odrzucenie, w szerszym tego słowa znaczeniu, władzy obecnie rządzącej koalicji, zarówno samego KO, jak i sojuszników z PSL-em na czele”

- stwierdził Jarosław Kaczyński.

Dlatego we wczorajszych wyborach prezes PiS widzi nadzieję na wybory parlamentarne.

- „Jeśli to hasło »byle nie Tusk« będzie czymś realnym (…), to można powiedzieć, że jeśli w Krakowie było 25 proc. przewagi, to w Polsce może być jeszcze więcej”

- zauważył.