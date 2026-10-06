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NATO

Szwecja wysyła Patrioty do Polski. Będą bronić strategicznego węzła NATO

Szwecja skieruje do Polski system obrony powietrznej Patriot oraz około 100 żołnierzy. Ich zadaniem będzie ochrona strategicznego węzła Rzeszów-Jasionka, przez który przechodzi zdecydowana większość pomocy wojskowej dla Ukrainy. Misja NATO ma rozpocząć się 1 grudnia.

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Bateria Patriot, Zdjęcie ilustracyjne
Bateria Patriot, Zdjęcie ilustracyjne · fot. Screenshot - YouTube - Radio Sochaczew

Decyzję ogłosił premier Szwecji Ulf Kristersson. Szwedzkie siły przejmą zadanie od Holendrów, którzy obecnie zabezpieczają rejon Jasionki.

– Zadaniem szwedzkiego wojska będzie ochrona węzła logistycznego NATO na lotnisku w Polsce – podkreślił Kristersson.

Szwedzkie Patrioty będą chronić Jasionkę

Systemy mają zabezpieczać obiekt przed rakietami, dronami i innymi zagrożeniami z powietrza. Będzie to pierwsza operacja NATO, podczas której Szwecja wykorzysta własny system Patriot.

Wiceszef MON Paweł Zalewski przypomniał w Polsat News, że przez Rzeszów-Jasionkę przechodzi ponad 90 proc. pomocy kierowanej na Ukrainę.

– To jest bardzo silne wsparcie dla całego węzła komunikacyjnego, który jest absolutnie kluczowy z punktu widzenia obrony Ukrainy – powiedział.

Zalewski podkreślił też, że rozmieszczenie szwedzkich Patriotów nie wpłynie na wykorzystanie polskich systemów.

– Cieszymy się bardzo, że Szwedzi podjęli się tej misji. Ona jest ważna dla wszystkich krajów NATO – zaznaczył.

Źródło: mp/Reuters, Polsat News, Fronda.pl

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