Decyzję ogłosił premier Szwecji Ulf Kristersson. Szwedzkie siły przejmą zadanie od Holendrów, którzy obecnie zabezpieczają rejon Jasionki.
– Zadaniem szwedzkiego wojska będzie ochrona węzła logistycznego NATO na lotnisku w Polsce – podkreślił Kristersson.
Szwedzkie Patrioty będą chronić Jasionkę
Systemy mają zabezpieczać obiekt przed rakietami, dronami i innymi zagrożeniami z powietrza. Będzie to pierwsza operacja NATO, podczas której Szwecja wykorzysta własny system Patriot.
Wiceszef MON Paweł Zalewski przypomniał w Polsat News, że przez Rzeszów-Jasionkę przechodzi ponad 90 proc. pomocy kierowanej na Ukrainę.
– To jest bardzo silne wsparcie dla całego węzła komunikacyjnego, który jest absolutnie kluczowy z punktu widzenia obrony Ukrainy – powiedział.
Zalewski podkreślił też, że rozmieszczenie szwedzkich Patriotów nie wpłynie na wykorzystanie polskich systemów.
– Cieszymy się bardzo, że Szwedzi podjęli się tej misji. Ona jest ważna dla wszystkich krajów NATO – zaznaczył.
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