Decyzję ogłosił premier Szwecji Ulf Kristersson. Szwedzkie siły przejmą zadanie od Holendrów, którzy obecnie zabezpieczają rejon Jasionki.

– Zadaniem szwedzkiego wojska będzie ochrona węzła logistycznego NATO na lotnisku w Polsce – podkreślił Kristersson.

Szwedzkie Patrioty będą chronić Jasionkę

Systemy mają zabezpieczać obiekt przed rakietami, dronami i innymi zagrożeniami z powietrza. Będzie to pierwsza operacja NATO, podczas której Szwecja wykorzysta własny system Patriot.

Wiceszef MON Paweł Zalewski przypomniał w Polsat News, że przez Rzeszów-Jasionkę przechodzi ponad 90 proc. pomocy kierowanej na Ukrainę.

– To jest bardzo silne wsparcie dla całego węzła komunikacyjnego, który jest absolutnie kluczowy z punktu widzenia obrony Ukrainy – powiedział.

Zalewski podkreślił też, że rozmieszczenie szwedzkich Patriotów nie wpłynie na wykorzystanie polskich systemów.

– Cieszymy się bardzo, że Szwedzi podjęli się tej misji. Ona jest ważna dla wszystkich krajów NATO – zaznaczył.