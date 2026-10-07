Litwa kusi USA stałą bazą: „Jesteśmy gotowi pokryć koszty”

Obecnie w Litwie od 2019 roku rotacyjnie stacjonuje amerykański batalion pancerny liczący około tysiąca żołnierzy. Rząd w Wilnie chciałby, aby ta obecność została przekształcona w stałą.

„Krytycznie ważna gwarancja odstraszania”

– Cieszę się, że ten pomysł jest traktowany poważnie. To krytycznie ważna gwarancja odstraszania i bezpieczeństwa – napisał Sinkevičius, odnosząc się do rozmów z przedstawicielami administracji USA.

Litewski premier poszedł jeszcze dalej.

– Nasi partnerzy muszą jedynie podjąć polityczną decyzję o stałym rozmieszczeniu wojsk, a Litwa jest gotowa pokryć związane z tym koszty – zadeklarował.

Donald Trump, pytany wcześniej o litewską propozycję, odpowiedział, że USA „z pewnością się temu przyjrzą”, określając Litwinów jako „przyjaciół” i „wspaniałych ludzi”.

Deklaracja Wilna ma znaczenie także z polskiej perspektywy. Warszawa od lat zabiega o możliwie trwałą obecność wojsk amerykańskich na wschodniej flance NATO. Litwa, granicząca zarówno z Rosją, jak i Białorusią, pokazuje teraz Waszyngtonowi bardzo konkretną ofertę: jeśli USA zdecydują się zostać na stałe, gospodarze są gotowi za to zapłacić.