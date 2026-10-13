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Leona XIV czeka go operacja

Papież we wtorek, 13 października, przed południem uda się do szpitala Gemelli, gdzie ma przejść operację usunięcia guzka w płucu. Informację o terminie hospitalizacji przekazał dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni. O konieczności przeprowadzenia zabiegu Papież poinformował osobiście po zakończeniu niedzielnej modlitwy Anioł Pański, prosząc wiernych o modlitwę.

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Papież Leon XIV
Papież Leon XIV · fot. via @VATICAN MEDIA

Operacja w najbliższych dniach

Jak poinformował Matteo Bruni, Ojciec Święty uda się do szpitala we wtorek 13 października, w późnych godzinach przedpołudniowych. 

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej przewidywany czas hospitalizacji po zabiegu wynosi około tygodnia.

Leon XIV, do którego od wczoraj napływają życzenia powrotu do zdrowia od Kościołów i przedstawicieli władz politycznych z pięciu kontynentów, zachował wszystkie zaplanowane na poniedziałkowy poranek audiencje. Odwołał natomiast udział w popołudniowych obradach spotkania poświęconego Amoris laetitia, które odbywa się w Auli Pawła VI z okazji dziesiątej rocznicy publikacji tej adhortacji.

Dyrektor Bruni nie podał informacji na jaki czas zostały zawieszone pozostałe audiencje prywatne oraz działaność publiczna Ojca Świętego. 

„Powierzam się waszej modlitwie”

O problemach zdrowotnych Leon XIV poinformował w niedzielę 11 października, na zakończenie modlitwy Anioł Pański.

„Najdrożsi, niedawno, podczas badań kontrolnych, lekarze wykryli u mnie niewielki, ograniczony guzek w płucu. Został on wykryty na bardzo wczesnym etapie i jest dobrze zlokalizowany” - powiedział Papież.

Ojciec Święty wyjaśnił, że lekarze zalecili interwencję chirurgiczną, dlatego zdecydował się na usunięcie guzka. Na zakończenie zwrócił się do wiernych: „Dziękuję Wam za duchową bliskość i powierzam się Waszej modlitwie”.

Wtorkowa hospitalizacja będzie kolejnym etapem zapowiedzianego przez Papieża leczenia.

Zmiany w harmonogramie Papieża

Operacja i późniejszy pobyt Ojca Świętego w szpitalu oznaczają „konieczność wprowadzenia zmian również w sposobie planowania przebiegu naszego spotkania” – wyjaśnił podczas briefingu w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej o. Giacomo Costa, odpowiedzialny za metodologię szczytu i konsultor Sekretariatu Generalnego Synodu.

Jedna ze zmian dotyczy Mszy świętej zaplanowanej na środę, 14 października, na Placu św. Piotra, z udziałem wszystkich uczestników wydarzenia: zwierzchników Kościołów wschodnich, przewodniczących konferencji episkopatów, małżeństw i ekspertów.

Oczywiście celebracji nie będzie przewodniczył Papież. Sam Ojciec Święty zdecydował, że powierzy jej przewodniczenie kardynałowi Luisowi Antonio Taglemu, niedawno wybranemu dziekanowi Kolegium Kardynalskiego. „Podczas Mszy będziemy modlić się w szczególny sposób o zdrowie Ojca Świętego, a także w intencji rodzin” – powiedział Costa.

Na wieść o planowanej operacji Leona XIV z całego świata nadchodzą sygnały o modlitwie w intencji Ojca Świętego

Papież o raporcie ze spotkania ws. Amoris laetitia

Kolejna zmiana dotyczy raportu podsumowującego, który miał zostać opracowany na zakończenie szczytu. Jak poinformował jezuita, papież „pragnął wysłuchać uczestników i zabrać głos”, dlatego „poprosił również, aby raport nie został opublikowany, wbrew wcześniejszym założeniom, ponieważ chciałby go wysłuchać i przedstawić własne stanowisko”.

Leon XIV zastrzega sobie zatem możliwość zapoznania się z dokumentem i „po opuszczeniu szpitala powrócenia do zgromadzonych materiałów, aby móc zabrać głos”.

„Myślę – zauważył Costa – że piękne jest to jego pragnienie słuchania, niepozwalania, by spotkanie po prostu przeminęło, lecz stworzenia sobie możliwości wypowiedzenia słowa, które pomoże całemu Kościołowi w jego zaangażowaniu”.

Źródło: mp/Vatican News, Ks. Łukasz Bankowski, Salvatore Cernuzio - Watykan

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