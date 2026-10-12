Dzień: poniedziałek, 12 października 2026 Imieniny: Maksymiliana, Edwina, Eustachego

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek XXVIII tygodnia okresu zwykłego

Kościół

Audiencje Leona XIV zawieszone do 20 października

W związku z hospitalizacją Leona XIV wszystkie publiczne i prywatne audiencje Ojca Świętego zostają zawieszone do 20 października - poinformowała Prefektura Domu Papieskiego. Papież uda się do szpitala we wtorek, 13 października, w późnych godzinach przedpołudniowych. Ma przejść operację usunięcia guzka w płucu.

1 min czytania
Papież Leon XIV
Papież Leon XIV · fot. @VATICAN MEDIA

Audiencje zawieszone

Prefektura Domu Papieskiego poinformowała, że w związku z hospitalizacją Ojca Świętego do 20 października zawieszone zostają wszystkie jego audiencje publiczne i prywatne.

Zmiana dotyczy również zaplanowanych na najbliższe dni wydarzeń. Mszy św. na zakończenie spotkania z okazji 10. rocznicy publikacji adhortacji apostolskiej Amoris laetitia będzie przewodniczył kard. Luis Antonio Tagle, dziekan Kolegium Kardynalskiego.

We wtorek Papież uda się do szpitala

Jak poinformował dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni, Leon XIV uda się do szpitala we wtorek, 13 października, w późnych godzinach przedpołudniowych (in tarda mattinata).

O konieczności przeprowadzenia operacji Papież poinformował osobiście w niedzielę, na zakończenie modlitwy Anioł Pański. Przekazał, że podczas badań kontrolnych lekarze wykryli u niego niewielki, dobrze zlokalizowany guzek w płucu. Zgodnie z ich zaleceniami zdecydował się na operację jego usunięcia.

Leon XIV podziękował wiernym za duchową bliskość i poprosił o modlitwę w swojej intencji.

Źródło: mp/Vatican News, Ks. Łukasz Bankowski -Watykan

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej