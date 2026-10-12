Audiencje Leona XIV zawieszone do 20 października

Audiencje zawieszone

Prefektura Domu Papieskiego poinformowała, że w związku z hospitalizacją Ojca Świętego do 20 października zawieszone zostają wszystkie jego audiencje publiczne i prywatne.

Zmiana dotyczy również zaplanowanych na najbliższe dni wydarzeń. Mszy św. na zakończenie spotkania z okazji 10. rocznicy publikacji adhortacji apostolskiej Amoris laetitia będzie przewodniczył kard. Luis Antonio Tagle, dziekan Kolegium Kardynalskiego.

We wtorek Papież uda się do szpitala

Jak poinformował dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni, Leon XIV uda się do szpitala we wtorek, 13 października, w późnych godzinach przedpołudniowych (in tarda mattinata).

O konieczności przeprowadzenia operacji Papież poinformował osobiście w niedzielę, na zakończenie modlitwy Anioł Pański. Przekazał, że podczas badań kontrolnych lekarze wykryli u niego niewielki, dobrze zlokalizowany guzek w płucu. Zgodnie z ich zaleceniami zdecydował się na operację jego usunięcia.

Leon XIV podziękował wiernym za duchową bliskość i poprosił o modlitwę w swojej intencji.