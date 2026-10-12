Transakcja została sfinalizowana 6 października. Paramount Skydance przejął Warner Bros. Discovery, a połączona grupa działa obecnie pod nazwą Skydance. W jej portfolio znalazły się m.in. Warner Bros., Paramount Pictures, HBO, CNN, CBS oraz platformy HBO Max i Paramount+.

– Połączenie tworzy jedną globalną firmę medialną i rozrywkową – podkreślono w oficjalnym komunikacie Skydance.

W Polsce najbardziej widoczną konsekwencją transakcji jest przejęcie pośredniej kontroli nad TVN. Ale na tym powiązania się nie kończą.

Skydance pośrednio w Canal+ Polska

Z oficjalnych danych Canal+ Polska wynika, że TVN Media posiada około 32 proc. kapitału tej spółki. Po przejęciu Warner Bros. Discovery pakiet ten znalazł się więc pośrednio w strukturze kontrolowanej przez Skydance.

Nie oznacza to jednak, że amerykański koncern przejął Canal+ Polska.

Największym akcjonariuszem pozostaje Groupe Canal+, posiadający około 51 proc. kapitału. Kolejne około 17 proc. należy do Liberty Global Ventures Holding.

Canal+ Polska wyjaśnia wprost:

– Groupe Canal+ SAS posiada około 51 proc. kapitału zakładowego spółki.

Jednocześnie spółka wskazuje:

– TVN Media Sp. z o.o. posiada około 32 proc. kapitału zakładowego spółki.

Pakiet TVN Media nie pojawił się wraz z październikową transakcją – istniał już wcześniej. Zmienił się natomiast właściciel grupy, do której należy TVN, a więc również pośredni układ właścicielski tego udziału.

Sprawa nabiera dodatkowego znaczenia w związku z postępowaniem zapowiedzianym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Resort poinformował, że przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance oznacza „nabycie pośredniej dominacji nad spółką TVN S.A.” i dlatego transakcja zostanie przeanalizowana pod kątem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Nowy koncern zapowiada jednocześnie bardzo dużą reorganizację. W oficjalnym komunikacie Skydance poinformowano, że celem jest osiągnięcie „co najmniej 6 mld dolarów” rocznych synergii kosztowych w ciągu trzech lat.

Nie wiadomo jeszcze, w jakim stopniu zmiany te dotkną polskich aktywów grupy. Pewne jest jednak, że po gigantycznej transakcji David Ellison i kierowane przez niego Skydance uzyskali w Polsce wpływ nie tylko na TVN. Poprzez TVN Media nowa grupa jest również pośrednio związana z niemal jedną trzecią Canal+ Polska.