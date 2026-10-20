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Duchowość i wiara

Jest już polska wersja hymnu Światowych Dni Młodzieży w Seulu

17 października podczas Strefy Młodych w Sosnowcu wykonano premierę polskiej wersji hymnu Światowych Dni Młodzieży w Seulu. Pobłogosławiono kopie Krzyża ŚDM i Ikony Salus Populi Romani. Uroczystościom przewodniczył bp Grzegorz Suchodolski, przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży.

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Młodzież przygotowuje się już do przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Seulu
Młodzież przygotowuje się już do przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Seulu · fot. via @VaticanMedia

Strefa Młodych w Sosnowcu zgromadziła setki młodych ludzi z całej Polski na wspólnej modlitwie i integracji. Wydarzenie stało się przestrzenią do postawienia kolejnego kroku w stronę duchowego i organizacyjnego przygotowania do spotkania młodzieży w Seulu latem 2027 roku.

Pobłogosławione znaki

Kopia Krzyża przekazanego młodym przez św. Jana Pawła II w 1984 roku oraz Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani to oficjalne symbole ŚDM. Te dwa znaki rozpoczną nawiedzenie polskich diecezji. Peregrynacja ma stać się okazją do budowania wspólnoty i modlitwy w parafialnych duszpasterstwach przygotowujących duchowo młodzież na wyjazd do Korei.

Premiera hymnu

Równie ważnym momentem spotkania była inauguracja polskiej wersji hymnu Światowych Dni Młodzieży w Seulu. Autorem oryginału jest Kim Jiyoon Francis, zaś polską wersję hymnu Confidite, Ego Vici Mundum. Światło Wschodu przygotowało Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM. Pieśń w wykonaniu zespołu 3DNI3NOCE jest dostępna na platformach mediów społecznościowych.

„Odwagi! Ja zwyciężyłem świat”

Tytuł utworu nawiązuje do słów Jezusa z Ewangelii wg św. Jana (J 16,33: „To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat").

Hymn ma przypominać młodym pielgrzymom, że prawdziwa chrześcijańska odwaga rodzi się z zaufania Chrystusowi. Wzywa do niesienia nadziei oraz odważnego wykraczania poza lęk i rozczarowanie. Przesłanie utworu budują m.in. słowa refrenu:

"Dlatego Jesteśmy światłem świata

Pochodnią rozjaśniajmy szlak

Kiedy burze, lęki serc, sił już brak

Nadzieję nieśmy dziś!"

Światowe Dni Młodzieży w Seulu potrwają od 3 do 8 sierpniu 2027 roku.

Źródło: mp/Vatican News, Ks. Piotr Majtyka - Watykan

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